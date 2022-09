Les frelons asiatiques passent à l'attaque dans le Nord et le Pas-de-Calais

Des pattes jaunes, une épaisse carapace et un dard qui fait des dégâts : les frelons asiatiques sont bien installés dans la région, et c'est depuis la fin du mois d'août qu'on les voit le plus. Les attaques sur les ruches se multiplient et inquiètent les apiculteurs de la région.

C'est un phénomène particulièrement inquiétant cette année : les nids de frelons asiatiques sont de plus en plus nombreux dans la région. L'insecte est maintenant bien installé dans le Nord et le Pas-de-Calais et prolifère de plus en plus. C'est la conséquence d'un hiver et d'un printemps doux, où peu de reines sont mortes.

Le frelon asiatique, qu'on reconnaît à ses pattes jaunes, n'est normalement pas plus dangereux pour l'homme qu'une guêpe, mais dimanche 21 août dernier deux cyclistes ont été hospitalisés en urgence absolue dans la Loire après avoir été piqués plus de 50 fois.

Les apiculteurs inquiets

Si ces attaques sur les humains restent rares, les frelons asiatiques s'en prennent aussi aux abeilles, au grand dam des apiculteurs, comme Meriem, qui a quelques ruches au fond de son jardin de Sainghin-en-Mélantois. "En ce moment, dès qu'il fait beau, les frelons se mettent devant les ruches pour essayer d'attraper les abeilles. Ils leur coupent la tête et s'en vont avec le corps ! Cette année, c'est une catastrophe."

Elles leur coupent la tête et s'en vont avec le corps !

Toute les heures, elle vient faire des rondes dans son jardin, armée d'une raquette de tennis pour chasser les fauteurs de trouble. "J'en ai frappé une bonne quinzaine en une journée. C'est la guerre !" Pour l'instant, elle n'a pas eu de grosse perte mais les abeilles apeurées sortent moins donc pourraient produire moins de miel.

Le butin de guerre de Meriem. © Radio France - Alice Marot

Trois fois plus d'appels

Si les frelons sont de sortie en ce moment, c'est qu'ils ont besoin de protéines explique Vincent Caudron, du Groupement Sanitaire Apicole du Nord : "C'est la période où il y a énormément de larves, et il faut bien les nourrir ! Les abeilles sont un met particulièrement délicieux et facile d'accès pour eux." Les attaques devraient se calmer au fur et à mesure du mois de septembre, avec la mort des frelons ouvrières.

Pour Vincent Caudron, il est désormais trop tard pour lutter contre l'installation de l'insecte, présent en France depuis 2004 et dans la région depuis 2016-2017. Un constat que partage Pierre Brabant, à la tête d'une entreprise spécialisée dans les destructions de nid basée à Wattrelos : "Il y a quelques années, on pouvait encore appeler simplement pour les signaler. Maintenant, ce n'est même plus la peine", balaye-t-il.

Lui n'a pas arrêté cet été : "On a doublé, voire triplé le nombre d'appels. En moyenne, c'est trois appels par jours pour des frelons asiatiques, et de moins en moins pour des frelons européens." Il envisage de recruter l'été prochain pour soulager sa charge de travail.

En moyenne, c'est trois appels par jours pour des frelons asiatiques.

Si vous voyez un nid de frelon, vous pouvez appeler une entreprise spécialisée, la mairie de votre commune, où les pompiers en cas de danger immédiat. Il ne faut surtout pas tenter de détruire le nid soi-même.