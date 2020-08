Les guêpes, frelons et autres nuisibles prolifèrent dans le Puy-de-Dôme

Les hyménoptères, regroupant notamment les guêpes, bourdons et frelons, sont très présents cet été en Auvergne, et notamment dans le Puy-de-Dôme. Des nuisibles dangereux pour l'humain, mais aussi pour la biodiversité.

Un frelon tué par les exterminateurs. Cet été, ces nuisibles sont de plus en plus nombreux en Auvergne.

L'air estival est chargé, et ce n'est pas seulement à cause de la chaleur. Cet été, les hyménoptères occupent l'espace aérien, et il n'est pas rare de trouver un nid de frelons dans les arbres, voire même dans la cheminée. C'est ce qui est arrivé à une habitante de Montcel (Puy-de-Dôme), conduisant à l'intervention de la société auvergnate Buzz Busters, spécialisée dans l'extermination de ces espèces nuisibles pour la biodiversité.

Les intervenants de la société Buzz Busters à Montcel (Puy-de-Dôme). © Radio France - Léo Corcos

La perche des exterminateurs atteint le nid de frelons, et lâche un produit pour tuer les nuisibles © Radio France - Léo Corcos

Son président, Vincent Dorut, et ses deux salariés, n'arrêtent plus depuis le début de l'été. "Mon téléphone sonne toute la journée, on bosse de 8h à 22h, on fait beaucoup de kilomètres dans le Puy-de-Dôme, et parfois on va aussi un peu dans l'Allier. _On a 5 à 10 interventions par jour, parfois plus. On travaille deux à trois fois plus que l'été dernier_", sourit-il.

"C'est très probablement dû à un début de saison très favorable : une météo ni trop chaude ni trop froide, un bon niveau d'humidité et de pluie. Le confinement aussi a joué, il y a eu beaucoup de lieux inhabités et où des nids se sont installés." - Vincent Dorut, le président de la société Buzz Busters

Pour exterminer ces nuisibles, les intervenants ont utilisé une perche, avec plusieurs rallonges, plutôt qu'une échelle, afin de ne pas affronter frontalement les frelons qui, se sentant agressés, peuvent être très dangereux, surtout en essaim. Ensuite, ils injectent une poudre qui les mettent hors d'état de nuire en quelques minutes. "Le frelon est un nuisible, il est dangereux pour la biodiversité, donc il faut le tuer", explique Vincent Dorut.

Les exterminateurs ont atteint la cheminée avec leur perche et injectent le produit létal. © Radio France - Léo Corcos

Un frelon tué par la poudre insecticide des exterminateurs © Radio France - Léo Corcos

