Les friperies à Chambéry, l'alternative écologique pour s'habiller sans polluer

À l'aune de la COP 26, la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, pourquoi pas découvrir de nouvelles façons de consommer. Par exemple les friperies. Ce sont des boutiques dans lesquelles on trouve des vêtements d’occasion, qui ont déjà été portés. Alors évidemment propres et en bon état. Cela permet d’éviter de participer à ce qu’on appelle la fast fashion : la mode éclair qui est la deuxième industrie la plus polluante. À Chambéry, l'alternative écologique pour s'habiller sans polluer fait sensation, à tout âge.



On sent qu'il y a un élan, que ce soit un souci de qualité, écologique, ou économique - Fanny Roger

La friperie de Rachel, c’est un peu le rayon de soleil de l’étroite rue de la Croix d’or. Une vitrine lumineuse qui laisse entrevoir une véritable palette d’habits de toutes les couleurs et de toutes les matières. Rachel Troillard tient La Belle Armoire depuis 2 ans. Chaque mois, elle reçoit une vingtaine de rendez-vous de personnes qui viennent déposer des habits. "Nous avons plus de 2500 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y a un réel changement des mentalités et la crise sanitaire a accéléré ce changement. Il y a une véritable prise de conscience. On voit que les personnes préfèrent venir dans notre magasin avant d'aller acheter du neuf, c'est une logique de nouvelle consommation qui s'est inscrite dans leur mode de vie.", détaille la gérante.

Pour tous les âges

Des clients aux profils variés : "On a cette chance d'avoir une clientèle qui va de 14 à 90 ans. Il y a une vraie mixité avec un partage au sein de la boutique" Des personnes qui viennent chercher des pièces uniques : "Les vêtements ont déjà eu une vie mais ne demandent qu'à en avoir une deuxième, ils sont de qualité. Nous avons des accords avec des recycleries, des dépôts ventes,... Ça donne un look unique c'est ça qui est passionnant". Finalement Rachel conclut : "Si j'ai un mot à dire : ne jetez pas vos vêtements ! Donnez les aux associations ou aux friperies."

Un peu plus loin, au bout de la rue des Nonnes, un portant attire l’œil. C’est l’entrée du Local Vintage de Fanny. Cinq ou six marches plus bas, 13 petits mètres carrés pour une grande passionnée : Fanny Roger propose une centaine de pièces. "J'ai fait de l'humanitaire, notamment en Inde et j'ai pu voir beaucoup de choses écœurantes sur le circuit des vêtements. Je ne suis pas là pour donner des leçons, je pense que les gens ont compris. Mais simplement j'avais envie de montrer que c'est possible de s'habiller avec du seconde-main." Ça fait 3 ans qu'elle tient la boutique : "On sent qu'il y a un élan, que ce soit un souci de qualité, écologique, ou économique. J'ai toutes les générations dans ma boutique. _Et puis la friperie c'est un état d'esprit aussi, au delà du commerce_. Parfois j'ai un rendez-vous, on boit un café et il y a une histoire. Là j'ai un cuir qui vient d'un ancien de quartier de Paris, les Carreaux du Temples. Et puis la personne te raconte son histoire, où elle l'a achetée, quand elle l'a portée,... Les pièces sont uniques et ont une histoire."

Des pièces uniques qui ont une histoire

Fanny est une passionnée de couture, elle ne se fournit pas chez les grossistes. Son crédo : faire tout, toute seule. Et, à en voir ses yeux qui pétillent lorsqu'elle en parle, elle adore ça : "Je chine moi-même, à la main. Je vais trouver de belles pièces dans des brocantes, dans les braderies, chez les particuliers. J'ai fermé le mois d'août pour chiner partout en France avec mon camion. Je fais aussi beaucoup de retouches. Je fais du nouveau avec de l'ancien. Je pense que c'est ça l'avenir de la seconde-main."

On trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs ! - Jacqueline, 80 ans

Dans les friperies, chaque vêtement est unique. Et ça, ça plait beaucoup, qu’importe la génération. Jacqueline a 80 ans : "Je suis habillée des pieds à la tête avec des habits d'occasion. J'adore ça ! Je peux les bricoler, les élargir, les rétrécir et j'aime ça. Et puis on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs !"

Les jeunes sont de plus en plus impliqués dans la préservation de l’environnement, comme Julia et ses amis qui sont tout justes majeurs. "Je n'achète jamais de vêtements neufs pour des raison écologiques et éthiques. Avec mes amis, on ne fait jamais les boutiques comme H&M ou quoi, ce n'est même pas envisageable. Récemment on a vu beaucoup de reportages sur la mode et on sait combien ça pollue d'acheter des vêtements neufs. _Ça me paraît plus cohérent d'aller en friperie, pour nous c'est plus naturel._" Julia passe chaque semaine dans la friperie de Fanny, cette fois-ci elle repart avec un blaser noir, idéal pour ses cours de piano au conservatoire de Chambéry.