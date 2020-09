Les fuites du Tanio colmatées

Des travaux de précision, 40 ans après le naufrage ! En 1980, le pétrolier le Tanio s'échouait dans la Manche, au large de l'Île de Batz. En novembre dernier, des oiseaux mazoutés retrouvés à Plougasnou et Sait-Jean-du-Doigt, dans le nord Finistère, mettaient la puce à l'oreille des autorités. L'hydrocarbure avait été analysé, il ressemblait fortement à celui transporté par le Tanio. Après inspection de la coque du pétrolier gisant par plus de 80 mètres de fond, il fallait se rendre à l'évidence : il y avait "quelques minimes fuites intermittentes d’hydrocarbures", précise la préfecture maritime. Près de 40 ans après le naufrage, le Tanio continuait de perdre son pétrole et de polluer.

Des plaques magnétiques sur les brèches

Du 4 au 8 septembre, la Garonne s'est donc rendu sur les lieux du naufrage. Grâce à une bonne météo et des coefficients de marée adaptés, le sous-marin téléguidé Diomède a pu combler les brèches, en apposant "sur les dix orifices identifiés des plaques obturatrices magnétiques, élaborées par le service de logistique de la Marine (SLM) à Brest."

Surveillance d'une possible pollution

Mais ce n'est pas terminé. "Une surveillance particulière du littoral et des approches maritimes du Finistère-Nord sera maintenue dans la durée, notamment via des observations satellitaires et aériennes régulières, afin de vérifier qu’aucune nouvelle fuite n’apparaît."