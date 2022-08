Les gendarmes de Vaucluse renforcent leur lutte contre les atteintes à l'environnement

Les gendarmes de Vaucluse veillent sur la forêt !

Depuis le 15 août, un tout nouveau dispositif est en place dans le département. Il est baptisé Gaïa, comme la déesse de la terre. Chaque jour, 22 gendarmes sont déployés dans les massifs du Vaucluse. Six patrouilles de trois militaires sillonnent les lieux à risques, elles sont appuyées par deux gendarmes à moto et par deux cavaliers. Leurs actions sont coordonnées depuis Avignon.

"Les motos ou les chevaux permettent de mieux établir le contact avec les promeneurs, explique le major François Després, qui dirige la brigade de Cadenet et patrouille à cheval. Les gens voient d'abord le cheval, puis le cavalier, puis le gendarme. On engage la conversation, on sensibilise, on fait de la prévention. Et du haut de notre monture, on surveille aussi les parkings des lieux aménagés comme la forêt des Cèdres de Bonnieux."

Contre la négligence et contre la délinquance

Mais les gendarmes du dispositif Gaïa ne font pas que de la prévention, ils peuvent aussi verbaliser. "Leur action est double, précise le Colonel Cédric Garence, qui commande le groupement de gendarmerie du Vaucluse. Face aux négligents, ils rappellent la règle. Face aux délinquants, ils répriment. Parce qu'il y a des délinquants : les incendiaires, ceux qui font des dépôts sauvages ou ceux qui utilisent la ressource en eau de manière indue. Ceux-là doivent savoir qu'ils ne seront pas tranquilles, qu'ils n'agiront pas impunément."

Depuis la mise en place du dispositif Gaïa, les gendarmes ont interpellé un braconnier qui chassait dans la forêt, et un ouvrier agricole qui avait allumé un écobuage dans un champ.

Le dispositif Gaïa restera en place tant que le risque incendie sera élevé dans le département.