PHOTOS - Les gorges du Toulourenc étouffent, un maire interdit l'accès à la rivière

Les gorges du Toulourenc étouffent. Cet espace naturel protégé derrière le Ventoux est pris d'assaut chaque été par des vacanciers qui transforment la fragile rivière en piscine. L'eau de la rivière est dégradée par cette surfréquentation. Les poissons, les insectes aquatiques fuient, les scientifiques mettent en garde.

Le maire de Saint-Léger-du-Ventoux vient d'interdire l'accès aux gorges du Toulourenc.

Accès interdit, mais touristes irresponsables

La baignade, la promenade... tout est interdit dans les gorges du Toulourenc quand on vient de Saint-Léger-du-Ventoux. Le maire Eric Massot ne supporte plus la foule. Il souhaite limiter la surfréquentation avec son arrêté municipal : "Ça fait 10 ans qu'on en parle. On voit la fréquentation augmenter chaque année, c'est catastrophique pour ce patrimoine naturel" mais les baigneurs ne respectent pas l'interdiction.

Laudine est venue de la Vienne pour se baigner. Elle montre des truites fario piégées dans un creux à quelques centimètres de la serviette de cette touriste complètement ignorante des dangers qu'elle fait courir à la fragile nature du Toulourenc . "Je ne savais pas, s'exclame-t-elle en riant. Je ne sais pas en quoi elle est fragile. Il y moins d'eau dans le Toulourenc mais c'est pour d'autres raisons que le tourisme. Le tourisme n'est pas le principal responsable."

Les baigneurs dégradent l'eau du Toulourenc

Moins d'eau, davantage de baigneur, l'eau du Toulourenc se dégrade, explique Eric Massot, le maire Saint-Léger-du-Ventoux : "Quand les gens se baignent, la crème solaire se dilue dans l'eau ce qui nuit aux poissons et petits animaux. Au niveau du pont de Veaux (Malaucène), l'eau n'est pas bonne pour la baignade."

Julie est venue de Carpentras avec ses enfants : "On déplace des cailloux, on fait des barrages, on saute, on plonge" Chaque fois qu'on marche ou qu'on bouge des pierres du Toulourenc pour créer de minuscules barrages, on dégrade davantage la rivière. Juliette Chassagnaud est en charge de cet espace Natura 2000 : "Les sédiments vont se remettre en suspension. L'eau va se réchauffer, les algues vont se développer. Toutes les espèces aquatiques, les insectes, les poissons vont fuir cet espace. Chaque barrage va piéger des poissons. L'eau va stagner et sa qualité va se dégrader. On étouffe le Toulourenc par cette surfréquentation".

Le Toulourenc étouffe, il ne faut plus fréquenter les gorges l'été

En trois ans la fréquentation a été presque multiplié par quatre. Le Toulourenc est en danger Juliette Chassagnaud est en charge de cet espace Natura 2000 pour le futur parc naturel du Ventoux : "On est très inquiet. La surfréquentation provoque un stationnement anarchique des voitures le long des routes et même dans les parcelles privées, notamment les vignes. Certains vacanciers vont aussi laisser leur déchets sur place. Il ne faut plus fréquenter le Toulourenc en période estivale. Le site étouffe."

Un garde pour compter les visiteurs du Toulourenc ?

Le maire de Saint-Léger-du-Ventoux a donc interdit l’accès aux gorges. Eric Massot envisage de compter les visiteurs l'année prochaine et d'installer un ou plusieurs gardes : "on définit un nombre de personnes par jour. Quand on atteint ce nombre, on ferme. Il faut qu'on puisse mettre un garde qui compte pour réguler le nombre de personnes dans les gorges du Toulourenc. Ca sera le seul moyen pour garder notre patrimoine intact".

Des travaux devraient aussi débuter à l'automne pour réduire les parkings d’accès aux gorges du Toulourenc.

Chaque barrage sur le Toulourenc piège les poissons et réchauffe l'eau © Radio France - Philippe Paupert

La surfréquentation des gorges provoque un stationnement anarchique prés du Toulourenc © Radio France - Philippe Paupert

Bouger ds pierres ou construire des barrages fragilise la faune du Toulourenc, site Natura 2000 © Radio France - Philippe Paupert