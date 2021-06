Les Gorges du Verdon victimes de leur succès ? Une association de protection tire la sonnette d'alarme

Depuis quelques années la carte postale est la même en période estivale sur le site du Lac de Sainte-Croix dans les Gorges du Verdon : des milliers de touristes profitent du lieu ce qui a tendance à entraîner un véritable bouchon et des désagréments pour la nature. L'association pour la protection du Lac de Sainte-Croix, des lacs et sites du Verdon s'inquiète face à cette surfréquentation.

Des milliers de campings cars s'installent et ne respectent pas les règles des 100 mètres de distance par rapport au lac. Les vacanciers laissent des déchets et des résidus qui abîment la nature -Jean Reynaud (président de l'association)

Chaque jour des milliers de personnes louent des bateaux, des pédalos, d'autres font des randonnées mais il n'y a aucune limite de fréquentation sur le site. Le flux est permanent et cela peut-être aussi dangereux, certains sautent depuis les rochers dans l'eau alors que des dizaines de bateaux naviguent en dessous.

Dans les gorges on a une limitation par arrêté préfectoral pour les randonnées et le canyoning de 40 personnes à l'heure et en 10 heures on a compté jusqu'à 800 personnes. Beaucoup d'entreprises viennent juste pour l'été, faire de l'argent et ils dénaturent le site.