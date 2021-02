"Les grosses pluies et les inondations sont passées" estime Erwann le Barbu, hydrologue à la DREAL de BFC

Après les crues et inondations de la semaine dernière, tous les cours d'eau de Franche-Comté ne sont pas encore rentrés dans leur lit. "On a encore _des débits qui restent assez soutenus_, notamment dans le Haut-Doubs, du côté de Pontarlier et Morteau", explique Erwann le Barbu le chef adjoint du département hydrologie à la DREAL de Bourgogne Franche-Comté. Il était notre invité ce mercredi matin.

Pas de nouvelles crues en vue ni d'inondations

"D'habitude cela descend plus vite, mais là on reste élevé sur le Doubs et la Loue", précise encore l'hydrogéologue, qui se veut par ailleurs rassurant : "Ca va se tasser d'ici jeudi-vendredi. Les pluies continues s'arrêtent ce mercredi et les cours d'eau vont redescendre à des niveaux normaux, il n'y a pas de risques de nouvelles crues et inondations. Les grosses pluies sont passées."

Pas à l'abri d'un nouvel épisode de sécheresse en 2021

Avec tout ce qui est tombé du ciel et la fonte du manteau neigeux en montagne, le commun des mortels pourrait donc se croire à l'abri d'une nouvelle sécheresse cet été. Erreur ! "Comme en 2018, les nappes sont à des niveaux très élevés, mais la Franche-Comté n'a pas beaucoup de nappes, on est sur un massif qui est calcaire et donc karstique, les quelques nappes sont assez rares notamment dans le secteur de Pontarlier et au bord du Doubs", rappelle Erwann Le Barbu.

_"Ces nappes ne sont pas très épaisses et ne contribuent pas au débit des rivières en été. Si on n'a pas de précipitations et des températures élevées en juillet août et septembre, on n'est pas à l'abri d'une sécheresse en 2021",_ conclut le chef adjoint du département hydrologie à la DREAL de Bourgogne Franche-Comté.

L'intégralité de de l'interview est à retrouver ici