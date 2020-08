Les grottes pétrifiantes de Savonnières, havre de fraîcheur en pleine canicule

Près de 40 degrés en extérieur, mais pas plus de 14 degrés sous terre. Les grottes pétrifiantes de Savonnières deviennent incontournables pour les touristes et les Tourangeaux en surchauffe. En période de canicule, la fréquentation du site augmente de 10 à 20%.

En ce moment, la Touraine est une véritable fournaise à ne pas mettre un touriste dehors. Mais s'il y a un site touristique qui profite à plein de la canicule, ce sont bien les grottes pétrifiantes de Savonnières. Et leur température fraîche et constante quelque soit le temps dehors : 14 degrés pas plus.

On devait aller au Château de Villandry puis on est tombé dessus. On s'est dit qu'on allait venir se rafraîchir un petit peu !", un couple de touristes originaires de l'Est de la France

Il fait même presque un peu trop froid pour certains en t-shirt. Ici, les guides habitués des lieux n'oublient jamais de bien se couvrir. " _Sur moi, j'ai deux manches longues et un pull, plus une veste_. Mais je suis frileuse", avoue Gaelle, l'une des guides saisonnières pour l'été et qui se sent un peu privilégiée de travailler dans une grotte en période de canicule.

Découvertes en 1947, ces grottes pétrifiantes tirent leurs noms de ces concrétions calcaires. Cette eau souterraine et ruisselante chargée de calcaire qui se dépose sur des objets de toute sorte formant ensuite des bas-reliefs et autres pierres sculptées.

Un univers qui vaut le détour bien sûr, même si en ce moment, son responsable le sait bien. Si l'on fait la queue devant le site, c'est avant tout pour se mettre au frais une bonne heure.

Il y a forcément une hausse de la fréquentation, surtout lors des après-midi. Lorsqu'il fait le plus chaud", Mathieu de Jésus, responsable du site des Grottes pétrifiantes de Savonnières

Une affluence ( + 10 à + 20%) pas facile à gérer en période Covid. Restrictions sanitaires oblige, les accès à la grotte se font en nombre plus limité et parfois, il faut attendre son tour pour pouvoir accéder à cette oasis de fraîcheur.