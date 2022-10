Les grues cendrées font étape dans la Marne : comment observer ces beaux oiseaux ?

Du 22 au 30 octobre, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) organise la Fête de la Grue , aux abords du lac du Der : des animations, des conférences, un point d'accueil sur le parking de Chantecoq aussi pour sensibiliser le grand public à cet animal spectaculaire. En effet, les grues cendrées passent par la Marne pour leur migration post-nuptiale : après avoir élevé leurs petits en Scandinavie, elles redescendent vers le sud de l'Espagne pour l'hiver, un grand trajet qui fait étape dans notre région. Ce dimanche 23 octobre, la LPO en a recensé 70.000 spécimens autour du lac du Der.

"C'est beau, ça donne envie de s'envoler", se réjouit Edith, une sexagénaire qui a pu croiser des grues plus tôt dans la journée. Elle a arrêté net sa voiture en réalisant leur présence, dans un champ à côté de la route. "Il suffit de lever les yeux pour les observer et on oublie tout !" A ses côtés, sa soeur, Agnès, est du même avis : "C'est toujours un spectacle magnifique. On peut rester des heures à les observer. Si on pouvait rester encore plus longtemps, on resterait. C'est trop beau." D'autant qu'il y en a "partout", raconte-t-elle, en ce moment, dans le sud de la Marne.

Les observer, oui, mais de manière respectueuse

Mais attention : les grues cendrées ont très peur de l'homme. Or, en pleine migration, il faut qu'elles puissent se reposer. Etienne Clément, le président de la LPO Champagne-Ardenne et du Grand-Est, tient donc à profiter de la Fête de la Grue pour sensibiliser le public : si on souhaite contempler ces oiseaux, il faut le faire avec le plus grand respect. "Dès que l'on s'approche un peu trop, à 400 mètres, explique-t-il, elles arrêtent de s'alimenter. Dès que l'on s'approche un peu plus, tous les oiseaux s'envolent !" Alors il faut les observer de manière "éthique" : "Il faut les observer de la manière la plus discrète possible, conserver les distances, pour ne pas provoquer de nuisances."

Alors il recommande aux curieux de se tourner vers les associations spécialisées : la LPO pourra leur donner des conseils pour profiter de ce spectacle fascinant sans perturber les grues, leur prêter du matériel même pendant la Fête de la Grue. Et l'association, comme d'autres structures, propose même des sorties encadrées au public, pour apprendre justement à regarder - sans heurter - ces grues cendrées.