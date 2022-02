Les grues cendrées survolent le Limousin

"Le plus grand des oiseaux d'Europe et le plus prestigieux, 1m20 de haut, plus de 2 mètres d'envergure" s'émerveille Guy Labidoire, observateur et bénévole depuis 50 ans à la Ligue de protection des oiseaux dans le Limousin. La migration des oiseaux a commencé, direction le nord de l'Europe où les grues vont pouvoir se reproduire. Depuis quelques jours, des groupes de volatiles traversent le ciel du Limousin. Pour le plus grand bonheur des habitants !

40 000 grues au-dessus du Limousin

Le week-end dernier, plus de 40 000 grues cendrées ont été observées sur notre territoire. Leur population a d'ailleurs explosé ces dernières années. "Plus de 300 000 grues en tout en 2022, une population décuplée en quarante ans " selon notre observateur, "une augmentation qui s'explique par le réchauffement climatique et par la protection des espèces" explique le spécialiste.

Vers une fin de la migration

Ce que craint l'observateur c'est la fin de la migration: "il n'est pas évident que ce soit éternel. Des grues nichent déjà dans le nord de la France, et en Allemagne et ne traversent plus notre pays, donc notre département" mais Guy Labidoire est persuadé qu'il y a des coins où les grues pourraient s'établir durablement comme le plateau des mille vaches ..