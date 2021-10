Les grues sont de retour au lac du Der, où se tient la 14ème édition de la fête de la Grue et de la Migration

C'est le début de la fête de la Grue et de la migration samedi 23 octobre. L'évènement va durer jusqu'à la fin du mois et différentes activités sont organisées par l'office du Tourisme du Lac du Der et la Ligue de Protection des Oiseaux, notamment.

C'est un rituel qui a lieu chaque année. Les grues cendrées sont de retour au Lac du Der, où elles passent durant leur migration. Ce samedi 23 octobre, c'est donc le lancement de la 14ème édition de la fête de la grue et de la migration, qui se tiendra jusqu'au 31.

La ligue de Protection des Oiseaux, présente sur les lieux, a déjà recensé 15 000 grues cendrées. Des comptages qu'elle effectue depuis les années 1980. Au départ, on recensait 40 000 oiseaux, aujourd'hui ce chiffre tourne davantage autour de 400 000. "Ces dernières années, on observe un plateau", nuance Etienne Clément, le président de la LPO Champagne-Ardenne, qui ne juge pas la situation inquiétante pour autant. "On ne peut pas dire aujourd'hui que la grue cendrée est aujourd'hui menacée, il faut aussi prendre en compte que la grue cendrée est une espèce européenne donc les impacts négatifs ne viennent pas forcément de la France", détaille-t-il.

Des animations toute la semaine

Différentes animations seront au programme. La LPO prévoit l'observation des grues. "Le matin on procède à des levées de grues, on accueille les gens et ils attendent que les grues se réveillent et décollent de la cuvette pour les voir passer par dessus les digues. Quand on a un beau levée de soleil, c'est assez magique", raconte Etienne Clément.

Pour ce défenseur des oiseaux, c'est aussi l'occasion de sensibiliser sur leur protection et d'échanger sur notre rapport à la nature.

Chaque année, l'évènement attire près de 150 000 visiteurs, dont des Belges ou des Suisses par exemple.