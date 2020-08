Les guêpes et les frelons prolifèrent cet été en Vaucluse, les désinsectiseurs débordés

Tous les professionnels le disent : cet été, il y a énormément de guêpes et de frelons. Un hiver très doux et un printemps chaud et humide, ces deux ingrédients ont favorisé la reproduction de ces nuisibles. En Vaucluse, les désinsectiseurs croulent sous les appels.

Un hiver très doux et un printemps chaud et humide ont favorisé la reproduction des guêpes et des frelons

Les sociétés de désinsectisation sont submergées d'appels. Cet été est "une année exceptionnelle", explique Stanislas Rabiller, qui s'occupe de détruire les nids de guêpes, frelons et nuisibles. "Avec un hiver très doux et un printemps ensoleillé, ça a favorisé la reproduction et on en a énormément".

Le frelon asiatique est encore plus présent que d'habitude. Il va falloir être très méfiant, car il est mortel "- Stanislas Rabiller, désinsectiseur à Courthézon

Stanislas Rabiller est inquiet devant cette recrudescence des nuisibles et craint la multiplication des accidents. "Le frelon asiatique est encore plus présent que d'habitude. Il va falloir être très méfiant, car il est mortel. Il se loge dans des endroits improbables, sous les toitures, mais aussi par exemple dans des caissettes en bois au ras du sol."

Pas plus tard que la veille, ce désinsectiseur de Courthézon a été appelé par des personnes qui avaient subi de multiples piqûres. "Ce monsieur a soulevé un tapis au sol qui traînait dans son jardin et il s'avère que dedans il y avait un nid de guêpes. Sa belle-mère a été piqué vingt fois et lui sept. Quand j'ai déroulé le tapis, il y avait des centaines de guêpes dedans."

Il faut rester vigilant, explique Stanislas Rabiller. "Il faut vraiment surveiller les allers-retours, si on voit rentrer et sortir des guêpes ou frelons d'un point fixe, ça veut dire qu'il y a un nid dedans".

"On peut avoir de nombreux impacts contre la combinaison et le scaphandre lors d'une intervention"

Ce jeudi, ce désinsectiseur de Courthézon est intervenu dans une ferme pour un nid de frelons européens. Jean et sa femme Mireille étaient inquiets pour eux et leurs petits-enfants présents en ce moment. Stanislas Rabiller a enfilé une combinaison intégrale, spéciale frelon, avec un scaphandre et un casque sur la tête. "Elle est faite notamment pour le frelon asiatique qui jette du venin. On peut avoir de nombreux impacts lors d'une intervention, il faut garder la tête froide, surtout quand vous êtes en haut d'une échelle".

Une fois sur son échelle, notre exterminateur envoie un produit directement dans le nid : "c'est un neurotoxique qui attaque le système nerveux et qui les tue dans les cinq à dix minutes. J'ai dû prendre un ou deux impacts, c'est raisonnable. Là, c'est un nid de 300 à 400 frelons. D'ici un mois, on passera à 1000 - 1500 frelons et d'ici deux mois des nids à 3000 frelons".

En tout cas, si vous trouvez un nid de guêpes ou de frelons chez vous, surtout, ne tentez pas de l'enlever vous mêmes. Appelez un professionnel comme Stanislas Rabiller, spécialisé dans la destruction de ces nids.