Première ponte de gypaètes barbus dans le Vercors

"C'est un évènement dans le Vercors, mais c'est aussi un évènement pour Auvergne-Rhône-Alpes et la France" s'enthousiasme Bruno Cuerva, garde de la réserve des Hauts Plateaux du Vercors. Un couple de gypaètes barbus a construit son nid, et la femelle a pondu ! C'est une première depuis près de 100 ans, l'espèce ne se reproduisant qu'en captivité.

La localisation précise du nid est gardée "top secret" ; on sait seulement que le couple a nidifié dans le Cirque d'Archiane, dans la partie sud du Vercors.

Un long travail de réintroduction

Les observateurs sont sûrs d'eux. D'abord, le nid a été construit patiemment, sur une falaise, de branches et de laine. Puis le comportement du couple de gypaètes est caractéristique d'une ponte réussie depuis début février. Les deux se relaient dans le nid, pour qu'un adulte soit en permanence entrain de couver, l'autre chassant les intrus comme les corbeaux et les aigles des alentours. Bruno Cuerva est emballé par cette observation, "c'est un travail qui a démarré en 2010 pour arriver à une reproduction en 2022, et ça va sans doute remettre dans le ciel du Vercors une espèce qui a disparu de nos cieux depuis au moins plus d'un siècle !"

L'opération de réintroduction est progressive. Petit à petit ont été récupérés des oiseaux nés essentiellement en centre de soins, ou en zoo. La mission consiste à les acclimater en extérieur pour qu'ils puissent retrouver leur liberté. L'espèce se reproduit au bout de sept ou huit ans. "Ce sont ces oiseaux qui ont été lâchés dans cette période-là qui viennent de pondre, c'est très long, ce n'était pas gagné mais pour la première fois ils ont pondu en extérieur" renchérit Bruno Cuerva.