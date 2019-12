Les habitants d'Entraigues-sur-la-Sorgues montent une ZAD pour protéger la zone du PLAN

Entraigues-sur-la-Sorgue, France

Les zaddistes d'Entraigues-sur-la-Sorgue se sont montés en collectif pour protéger la zone. Dans le projet, on compte la création d'un centre pénitentiaire, l'agrandissement d'une voie de circulation à Entraigues-sur-la-Sorgue pour alléger St Saturnin du passage des poids lourds.

Le collectif est composé de plusieurs associations, comme l'Association en défense de l'environnement d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Jean-Pierre Auguste en fait parti. Il s'inquiète notamment de l'agrandissement et de la prolongation jusqu'en 2030 du centre d'enfouissement des déchets ultimes. "Cette zone est construite sur une nappe phréatique et dans une zone inondable. On s'inquiète des gaz qui fermentent dans cette décharge. Les ordures dégagent de l'hydrogène sulfuré et du méthane qui sont respirés par les habitants."

Léa Coulanges, présidente d'ESSOR Citoyen est à l'origine du mouvement. Elle déplore la façon dont le projet a été mené. Elle demande aux pouvoirs publics de laisser les habitants décider des projets des communes. "On veut que les débats soient ouverts. On vient, on débat, on discute. On trouve des consensus."

Plusieurs propriétaires ont déjà reçu des ordonnances d'expropriation. Comme David propriétaire d'un terrain depuis 3 ans, ou Ginette qui va devoir céder deux terrains pour la construction du centre pénitentiaire.

Ils se considèrent comme des lanceurs d'alerte. Les zaddistes sont déterminés mais ne prévoient pas pour l'instant d'occuper le terrain. "Il y aura des actions, dès janvier, mais des actions surprises."