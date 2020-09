Les habitants d'un lotissement de Mont-de-Marsan, envahis de sangliers, appellent la municipalité à l'aide

"Quand je me lève le matin c'est ma hantise. Voir mon jardin dévasté par les sangliers pendant la nuit". Au milieu de sa pelouse labourée par le passage des animaux, Eddy Ladieu est à bout. Avec une quinzaine de voisins du lotissement Moquel, tout près du parc Jean Rameau de Mont-de-Marsan (Landes), il signe une pétition envoyée à la mairie de Mont-de-Marsan (Landes) et à la Communauté d'Agglomération pour leur demander de "répondre à leur désarroi par des actions fortes".

"Nous sommes exaspérés par les incursions et dégradations continuelles sur nos terrains, écrivent-ils. Tous les efforts d'entretien et d'embellissement de nos jardins sont réduits à néant en une seule nuit [...] c'est un spectacle désolant et affligeant". Les riverains demandent une surveillance rapprochée de leurs jardins et le nettoyage de cette portion de la Douze.

Selon Eddy Ladieu, il faudrait "organiser des battues à grande échelle." Cette année les traditionnelles battues du mois de mars, qui éliminent entre 2 500 et 3 000 animaux, ont été annulées pour cause de confinement. "Alors il y a une recrudescence du nombre de sangliers ces derniers temps et sur un an, en général, la population double", explique-t-il. Il espère une réunion entre la Préfecture des Landes, la Communauté d'agglomération, la DDTM (Direction départementale des territoires et des mers) et les chasseurs des Landes pour reprendre la situation en main.