Les habitants de Bardouville ne veulent pas récupérer les déchets du Grand Paris

Le village de Bardouville, en bord de Seine, ne veut pas stocker les déchets liés aux travaux du Grand Paris. Ses habitants redoutent des nuisances sonores, une pollution de l'air et de l'eau et des risques accrus d'accident. Ils se mobilisent ce vendredi au rond point de Maison Brûlée.

"Non et non aux camions". Des pancartes comme celles-ci, il en fleurit partout dans Bardouville. Cette commune de 600 habitants, dans la métropole rouennaise, pourrait stocker près de 400.000 m3 de déchets dits inertes, liés aux travaux du Grand Paris. Pendant quatre ans, 60 camions feront chaque jour l'aller-retour depuis Anneville-Ambourville où seront déchargés les déchets, qui arriveront par péniche. Le préfet de la Seine-Maritime doit rendre sa décision jeudi 31 mars sur le projet. Les habitants accentuent donc la mobilisation et appellent à un rassemblement ce vendredi au rond-point de Maison Brûlée, à proximité de l'autoroute A13.

Emilie se sent particulièrement menacée. Elle a acheté à Bardouville en 2014, pour son calme, et sa maison est située tout à côté de la carrière où seraient déchargés les déchets du Grand Paris. Elle n'imagine pas vivre avec 120 passages de camions par jour : "ça fait un camion toutes les 5 minutes, ce n'est pas vivable. Mon mari travaille de nuit au CHU. Il va rentrer à 7h et demie, comment va-t-il se reposer? Et nous avons une petite fille. Elle va jouer au milieu de la pollution des camions?"

La route qui traverse Bardouville est trop étroite pour que deux camions se croisent, selon les habitants. © Radio France - Anne Bertrand

Le projet était présenté au départ comme du stockage de déchets inertes mais la société SEM a déposé un avenant ensuite au dossier, pour des déchets pollués également. Ladislas Lefebvre, autre habitant de Bardouville s'inquiète pour la qualité de l'eau, si le sol s'avère trop perméable : "On va mettre des déchets par dessus et après l'eau, comme dans du café, va traverser ces déchets et arriver au niveau des nappes. Dans 10 ans, on nous dira: l'eau n'est plus potable, elle est polluée, qu'est ce qu'il se passe?"

L'association les pieds dans l'eau (créée suite aux inondations de 2019) a pour objet de protéger les habitants de Bardouville de toutes les nuisances pouvant atteindre à leur qualité de vie. Sa présidente, Nathalie Aubert, fulmine contre les erreurs dans le dossier monté par la SEM pour obtenir l'autorisation du préfet : "Deux maisons (dont celle d'Emilie) n'apparaissent pas sur le plan cadastral. De manière volontaire, je pense. Ou alors c'est que les personnes ont fait ce dossier en 5 minutes considérant que ça allait passer crème auprès des habitants. Mais non!"

Ce ne sera plus la route des fruits mais la route des déchets !

Autre argument des habitants de Bardouville : le risque accru d'accidents. "Je ne comprends pas comment ce projet a pu être déposé au vu de l'étroitesse de la rue. Comment deux camions peuvent se croiser? En plus, c'est dans un virage. C'est vraiment une ineptie complète", explique Joëlle, qui habite une des maisons en bord de route.

Les riverains craignent aussi les retombées de poussières dans leurs jardins et sur les vergers bio tout proches : "Ce ne sera plus la route des fruits mais la route des déchets!" Ultime argument des habitants, le projet de Seine à Vélo qui doit passer par Bardouville. La Métropole de Rouen et le Parc naturel régional des Boucles de la Seine ont déjà dit leur opposition à ce projet de stockage des déchets du Grand Paris. Mais c'est au préfet que revient la décision finale.