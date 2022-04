Les habitants de Châteauroux Métropole invités à participer au futur Atlas de la biodiversité

Bientôt un Atlas de la biodiversité sur Châteauroux Métropole, pour recenser la faune et la flore locales, mieux les connaître et les protéger. Tous les habitants de l'agglomération castelroussines sont invités à participer à l'élaboration de cet Atlas, conduit par trois organismes spécialisés : Indre Nature, Biotope et le CPIE Brenne Berry. "Quand on n'a pas l'œil aguerri, on pourrait ne pas remarquer cette nature qui nous entoure alors qu'elle est très riche et justement, c'est aussi une façon de (...) faire connaître la richesse du territoire" souligne Fabienne Hourgué, du bureau d'études du service Espaces verts de Châteauroux Métropole. "On s'est entouré de spécialistes [mais] c'est également une démarche envers le public, les habitants, les scolaires. On attend une participation."

Faire participer tout le monde

Alors comment participer à cet Atlas, signaler quelles espèces vivent sur votre commune? "L'idée, c'est de faire participer tout le monde, en initiant au recensement des espèces que les habitants pourraient rencontrer lors de promenades, explique Fabienne Hourgué. Les observations faites sur le terrain sont remontées par l'intermédiaire notamment d'une plateforme mise en place par Indre Nature." Cette plateforme, c'est Obs'Indre. "Tout un réseau de bénévoles va être initié pour accompagner la démarche" explique Fabienne Hourgué.

Fleurs, arbres, oiseaux, mammifères... une biodiversité plus riche qu'on ne le pense

Vous pensez que les orchidées dans une prairie sont ordinaires et ne valent pas la peine d'être signalées ? Détrompez-vous ! "C'est un inventaire de la faune et de la flore du territoire communal (...) ça concerne beaucoup d'espèces locales, qu'on a l'habitude de voir mais qui nous paraissent sans intérêt, insiste Fabienne Hourgué. C'est la nature qui nous entoure au quotidien. Par exemple, on a l'habitude d'entendre chanter les oiseaux. Mais quel type d'oiseau? Je pense que ce qui peut étonner les gens, c'est la diversité." Si les habitants de l'agglomération castelroussine sont invités à se renseigner par eux-mêmes, grâce aux ressources accessibles sur Internet, sur les espèces qu'ils découvrent, les experts ne seront jamais loin pour les aider. Ils proposent d'ailleurs journées de sensibilisation et réunions pour découvrir le projet et apprivoiser la plateforme sur les 14 communes de la métropole.

Montierchaume , réunion d'information mercredi 20 avril, 17h et journée de formation le 27 mai

, réunion d'information mercredi 20 avril, 17h et journée de formation le 27 mai Luant et Le Poinçonnet , réunion d'information jeudi 21 avril à 17h et journée de formation le 2 juin (Luant) et le 18 mai (Le Poinçonnet)

, réunion d'information jeudi 21 avril à 17h et journée de formation le 2 juin (Luant) et le 18 mai (Le Poinçonnet) Arthon , réunion d'information lundi 25 avril à 17h

, réunion d'information lundi 25 avril à 17h Saint-Maur , réunion d'information jeudi 28 avril à 17h

, réunion d'information jeudi 28 avril à 17h Coings , réunion d'information mardi 3 mai à 17h

, réunion d'information mardi 3 mai à 17h Marôn , réunion d'information mercredi 4 mai à 17h

, réunion d'information mercredi 4 mai à 17h Etrechet , réunion d'information jeudi 5 mai à 17h et journée de formation le 12 mai

, réunion d'information jeudi 5 mai à 17h et journée de formation le 12 mai Jeu Les Bois , réunion d'information mardi 10 mai à 17h et journée de formation le 23 mai

, réunion d'information mardi 10 mai à 17h et journée de formation le 23 mai Sassièrgues Saint-Germain, journée de formation vendredi 3 juin

Un Atlas finalisé en 2023

"C'est ambitieux" reconnaît Fabienne Hourgué mais elle assure que le jeu en vaut la chandelle. Car au-delà de l'élaboration d'un Atlas de la biodiversité à l'usage des habitants, pour leur faire découvrir plus précisément la nature qui les entoure, les communes utiliseront cet outil pour préserver l'environnement. "Cela va être traduit sous forme de cartographies et de documents écrits qui vont expliquer tous les enjeux. (...) il va y avoir aussi toutes les démarches qu'on pourra mettre en place, soit pour améliorer notre façon d'entretenir certaines zones, soit pour intégrer dans les futurs documents d'urbanisme (...) des zones qu'on souhaiterait protéger, parce qu'on a découvert un milieu particulièrement intéressant."