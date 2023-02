Les habitants de Donges mesurent pendant un mois la qualité de leur air

Le microcapteur de particules fines se connecte au GPS et au bluetooth via le smartphone et indique les mesures de pollution en temps réel

Un gros boîtier blanc sur les genoux, autour du cou, accroché au sac ou sur le porte-bagage. Jamais loin de soi ni du téléphone car ce micro-capteur de particules fines est directement relié au bluetooth et au GPS via le smartphone. C'est donc à chaque fois une mesure de la qualité de l'air en temps réel et dans un lieu bien précis qui correspond à une activité : le footing, la cuisine, le feu de cheminée, le ménage. Il faut ensuite bien relever et noter toutes les mesures de pollution car elles seront précieuses à l'heure du bilan le 3 mars.

Rendre visible une pollution invisible

24 habitants au total vont donc participer à cette expérience, pilotée par Air Pays de la Loire et l' ADZRP , l'association dongeoise des zones à risques. Il s'agit de sensibiliser les habitants de Donges à la qualité de l'air. "Les principales émissions viennent des industries, mais chacun à son niveau dans sa maison ou dans ses pratiques, peut être vigileant et donc mieux se protéger" détaillent les responsables d'Air Pays de la Loire. Et de donner l'exemple du footing : "avec ce capteur, on comprend vite qu'il vaut mieux courir quand il pleut que quand il y a un beau soleil. Et le fait de voir cette pollution sur un graphique, ça permet de l'imprimer ensuite dans sa mémoire, ça devient concret. Peut-être changera-t-il certaines habitudes".

Mais avec une surmortalité de 28% chez les moins de 65 ans dans le bassin nazairien, "il y a un vrai problème et la pollution de l'air n'y est pas pour rien. Il faut que les habitants en prennent conscience, qu'ils deviennent acteurs et nous aident à faire avancer les choses. L'étude de zone, certes, est en cours mais ça ne suffira pas", déclare la lanceuse d'alerte Marie-Aline Le Clerc, présidente de l'ADZRP.

Rendez-vous le 3 mars donc pour les conclusions et la réunion bilan. "J'ai un peu peur du résultat" confie cette habitante "mais ce n'est pas une raison pour faire l'autruche".

