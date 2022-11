Les habitants de la Métropole de Rouen "fatalistes" et en quête de "transparence" face au risque industriel

Les habitants de la métropole de Rouen réclament encore et toujours plus de contrôles et de transparence, trois ans après l'incendie de Lubrizol à Rouen.

Trois ans après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, comment mieux lutter contre les risques industriels ? La métropole de Rouen veut améliorer la prise en compte et la gestion du risque en créant une instance de dialogue citoyen. Pour cela, elle a mené une étude ces derniers mois : 90 entretiens avec des habitants, des élus, des associations et des industriels ont été réalisés, et un questionnaire en ligne a collecté 440 réponses.

Fatalisme, suspicion et besoin de transparence

Les résultats de cette étude ne sont pas très surprenants. Le risque d'accident industriel inquiète, mais les habitants de la métropole préfèrent ne pas trop y penser, il y a une sorte de fatalisme note l'étude. Ce qui ressort également, c'est la suspicion, l'impression que les autorités mentent, dissimulent la vérité. Les personnes interrogées réclament avec insistance de la transparence, du sérieux dans les études d'impact sur la santé, plus de contrôles aussi sur les sites industriels.

Par ailleurs, les personnes interrogées demandent une meilleure formation face aux risques : 57% des sondés disent ne pas connaître les consignes de sécurité en cas de nouvel accident industriels. A noter également, la différence de ressenti selon le lieu d'habitation : à égale distance d'un site, la perception du risque est plus élevée rive gauche que rive droite.

Riche de ces enseignements, la métropole veut donc créer une instance de dialogue pour améliorer la prévention des risques sur le territoires. Elle fait appel aux volontaires, les candidatures seront ouvertes dès la semaine prochaine.

Des réunions publiques vont être organisées à Duclair, Grand-Quevilly, Bois-Guillaume et Elbeuf. Pour participer à l'instance de dialogue, il faut déposer une candidature sur le site Je Participe de la Métropole.

Pour évoquer cette étude, Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly et vice-présidente de la métropole de Rouen en charge des risques industriels, était l'invitée de France Bleu Normandie ce mercredi matin.

Il ressort de cette étude plusieurs mots clés, notamment fatalisme et suspicion. Ça ne vous étonne pas ?

Il y a à la fois l'incendie de Lubrizol, qui a laissé des traces pour les habitants qui sont à proximité évidemment, les habitants qui ont vécu ça de plein fouet, qui ont été choqués par cet événement. Et puis, fatalisme, c'est plutôt les habitants qui habitent à proximité des sites qui vivent au quotidien un certain nombre de nuisances et qui ont du mal à dialoguer parfois avec les industriels qui sont à proximité de leurs habitations. Et c'est tout l'objectif qu'on se donne avec cette instance de dialogue qu'on souhaite mettre en place. C'est finalement de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ce champ du risque industriel pour qu'ils se parlent et se comprennent.

Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, avait annoncé la création de 50 postes d'inspecteurs au niveau national supplémentaires dans les directions régionales de l'environnement et de l'aménagement, la Dreal. Le gouvernement avait annoncé également une augmentation de 50 % des contrôles sur les sites industriels. Dans les faits, le compte n'y est toujours pas ?

Alors, de ce que la préfecture nous a indiqué, il y a un demi poste qui est arrivé sur la Seine-Maritime. Mais en terme de contrôles, évidemment, un demi poste ne permet pas d'effectuer 50 % de contrôles en plus. Donc le compte n'y est pas malheureusement, même si les contrôles ont à priori légèrement augmenté. Ce qui importe aussi, c'est de pouvoir faire connaître, et c'est ce que demandent les habitants dans l'enquête sociologique que l'on a mené, faire connaître les contrôles, les inspections qui ont lieu. Qu'est ce qui ressort de ces contrôles et de ces inspections ? Et tout ça doit être rendu public et compréhensible par tous.

Est ce que les industriels, trois ans après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen joue le jeu ? avec les autorités, avec les élus ?

Alors on a organisé à l'automne dernier un certain nombre de visites de sites ouverts au grand public. Donc les industriels avec lesquels nous sommes en lien jouent plutôt le jeu d'ouvrir leurs portes pour essayer d'avancer sur cette question de la transparence. On va continuer à mener ces opérations transparentes, portes ouvertes avec les industriels autant que nécessaire.

C'est peut être un peu caricatural, mais on a l'impression que la seule évolution majeure depuis Lubrizol, c'est la mise en place du cellbroadcast, le système d'alerte sur les téléphones portables dans une zone donnée. Est-ce qu'il y a vraiment eu d'autres choses qui ont été faites en trois ans ?

Le déploiement du cellbroadcast, c'est par l'Etat, par la préfecture. De son côté, la métropole a mis en place l'alerte par SMS qui a été utilisée au moment des alertes canicule ou des alertes météorologiques. Nous avons aussi travaillé avec les communes pour l'écriture, la réécriture des documents comme le Plan communal de sauvegarde ou le document d'information auprès du grand public sur les risques majeurs sur le territoire. On a cette année publié la deuxième édition de notre supplément au magazine de la Métropole sur la question du risque. On a aussi, le 13 octobre dernier, organisé les Journées de la culture du risque dans un cadre national, avec des ateliers ouverts au grand public au Pavillon des Transitions à Rouen, qui permettaient à la fois de prendre connaissance des risques majeurs présents sur le territoire. Ce sont les risques industriels, bien sûr, mais également les risques naturels. On avait les pompiers qui étaient sur place pour apprendre les gestes de premiers secours au grand public. On avait aussi les services de l'Etat et des associations qui étaient présentes pour aider les habitants apprendre à faire sa valise. Qu'est ce qu'on doit mettre si on est évacué dans sa valise ? La malle de confinement aussi, quand on est concerné par des risques à proximité, qu'est ce qu'on met dans sa malle de confinement ? Donc tout ça a été mis en place en octobre dernier et on va renouveler ces opérations chaque année.

Il y a donc cette étude qui a été menée, qui doit déboucher sur une instance citoyenne de dialogue. Concrètement, elle servira à quoi ?

Alors on a fait cette étude sociologique et on se laisse encore une année de travail. On va la semaine prochaine faire un appel à candidature auprès du grand public, à la fois par le biais du site internet de la Ville. Et on va aussi avoir des réunions publiques dans les quatre communes où des entretiens individuels ont été faits avec les habitants, Duclair, Elbeuf, Grand Quevilly et Bois-Guillaume. On va faire appel aussi aux comités de quartier, aux réserves citoyennes de sécurité civile dans les communes quand elles existent, pour finalement se laisser le temps dans l'année qui vient de construire cette instance de dialogue. Cette conférence riveraine, on verra quel nom on lui donnera, mais qui aura pour objectif de travailler à cette demande des habitants d'information, de transparence, d'exercices pratiques. Finalement, parce que c'est ce qu'ils nous demandent aussi de savoir quoi faire en cas de risque majeur. Donc on va construire très précisément et en détails cette conférence dans l'année qui vient (57% des sondés disent ne pas savoir quoi faire en cas de nouvel accident industriel).