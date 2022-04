Les habitants de la Montagne de Beaune refusent de payer leurs fosses septiques mal conçues

Sur la Montagne de Beaune, les habitants refusent de régler une vieille facture pour ne pas finir victimes d'une mauvaise histoire. Ils ont décidé de bloquer le paiement de leur fosses septiques. Elles ont été mal conçues il y a 20 ans, et il faut tout refaire.

Depuis les hauteurs de Beaune, les maisons sont aussi belles que la vue qui porte jusqu'au Mont Blanc, mais il faut parfois supporter les mauvaises odeurs des fosses qui refoulent, ou suintent dans les jardins.

Il n'y a pas de tout-à-l'égout sur les hauteurs de la ville, alors il y a 20 ans, une société a été mandatée par la mairie pour installer des fosses septiques dans chaque jardin. Les travaux ont été mal faits, et la société qui a ensuite mis la clé sous la porte a été condamnée en 2017 à verser 170.000 euros à la communauté d'agglomération de Beaune. 140 maisons se retrouvent avec des installation défaillantes. C'est le cas par exemple chez Françoise et Annie, qui endurent ce drôle d'inconfort depuis deux décennies. "Le tuyau d'évacuation fait un angle droit dans le jardin, ce qui semble aberrant. Ensuite la fosse septique est située en contrebas de la zone d'épandage, alors forcément ca ne peut pas marcher. En cas de pluie, ou bien si on utilise trop d'eau, ça refoule dans le jardin" détaille François.

François désigne le point d'épandage, au dessus de la fosse septique "ça ne peut marcher !" © Radio France - Olivier Estran

Pas de papier dans les toilettes, sous peine de tout boucher

"On s'interdit de jeter du papier toilette dans les WC car cela bloquerait tout. On doit le mettre dans une poubelle à part" complète Annie "Allez donc expliquer cela à vos invités, ou même a vos petits-enfants" soupire-t-elle . "Il faudrait reprendre toute l'installation, et selon les devis que nous avons fait cela nous couterait 12.000 à 15.000 euros. Il n'en est pas question" souligne François.

Sous les graviers , le tuyau d'évacuation refoule parfois les eaux usées © Radio France - Olivier Estran

On paiera notre part si la collectivité reprend les travaux"- Jean-Louis Martin, président de la Société des Montagnards

Même si les travaux effectués il y a 20 ans présentent de gros défauts, la communauté d'agglomération demande aujourd'hui aux habitants concernés de régler comme cela a toujours été prévu 20 % de la facture initiale. Ce qui fait environ 1.500 à 3.000 euros par maison. "On refuse de payer, car cela voudrait dire que nous accusons réception des travaux, que nous acceptons toutes les malfaçons" explique Jean-Louis Martin, le président de la Sociétés des Montagnards de Beaune. "Sur 150 installations effectuées en 2002, 140 présentent des défauts de fonctionnement. Si on solde cette facture, il faudra en plus ensuite tout reprendre."

Jean-Louis Martin (a droite) et un de ses adhérents devant le siège de leur association © Radio France - Olivier Estran

"Nous avons écrit récemment à 3 reprises a la communauté d'agglomération. On leur demande de trouver une entreprise capable de refaire toutes les installations défaillantes. Cela fait 20 ans que cela dure, on peut encore être un peu patients. Ensuite , on paiera les 20% que nous devons, à condition bien sûr d'avoir un certificat de conformité."

La demande de règlement pour les travaux défectueux est déjà arrivé dans les boites aux lettres. Les Montagnards de Beaune ont obtenu un délai de 5 mois auprès du Trésorier général pour régler leur part de la facture. Ils espèrent que le délai sera suffisant pour trouver un terrain d'entente avec la collectivité.