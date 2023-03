Les habitants de Querrieu s'unissent pour embellir leur village

C'est une journée où petits et grands travaillent main dans la main : la journée citoyenne. Sur les 629 habitants que comptent Querrieu, 160 se sont mobilisés pour planter des arbres, ramasser les ordures polluant les espaces verts, ou encore retaper du mobilier urbain. Tous sont répartis en petits groupes et s'attellent à des tâches bien précises, dans la joie et la bonne humeur.

Léonard, 7 ans, est assigné à l'atelier peinture, et passe sagement une couche de bleu sur une vieille chaise en bois. De leur côté, Agathe et Jade, toutes les deux élèves de CP, poncent une planche de bois. "C'est pour faire des panneaux pour la bibliothèque !", lancent-elles. Et les deux fillettes s'appliquent, car selon Jade, le village à bien besoin de se refaire une beauté : "C'est un peu gris et blanc, ça manque de couleur !"

Les chaises peintes seront misent à disposition du village. - Jonathan Sanglard

Et les adultes mettent aussi la main à la pâte, comme Anne, qui participe à l'atelier peinture. "Au moins les enfants prennent soin du village, avance-t-elle. Ils ne vont pas détériorer ou jeter des papiers par terre parce qu'ils savent qu'un village, ça se respecte." Et la commune le leur rend bien : cette année, une trentaine d'arbres ont été plantés en l'honneur des enfants de Querrieu.

Eric, le médecin du village, a participé à la plantation d'arbres. © Radio France - Lou Momège

Pour le maire, Jonathan Sanglard, cette journée citoyenne permet aussi de tisser du lien social. Un point essentiel selon lui dans un petit village. "Depuis l'épisode du Covid, les gens sont contents de se retrouver, de partager des connaissances", se réjouit l'édile. Et même si cette journée lui a demandé trois semaines d'organisation, il est prêt à le refaire tous les ans. L'année dernière, une petite centaine de personnes s'étaient mobilisées pour la journée citoyenne.