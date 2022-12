Les habitants du centre ville de Nice priés de rentrer leurs poubelles lors de la soirée du réveillon

Pas question de revoir ce qui s'est passé lors de la demi-finale de la coupe du monde entre la France et le Maroc avec de grosses poubelles incendiées avenue Jean Médecin : la métropole Nice Côte d'Azur demande à tous les habitants du centre ville niçois de rentrer les leurs ce samedi soir à 20h au plus tard, en prévision d'une soirée du nouvel an agitée. Celles qui seront encore dans la rue après cette heure "seront retirées".

ⓘ Publicité

La collecte avancée dans le centre de Nice ce 31 décembre

En conséquence, la collecte sera donc effectuée par les agents de la métropole entre 14h et 17h, n'oubliez pas de bien la sortir plus tôt donc. Cela concerne les rues suivantes :

Avenue Jean Médecin dans son intégralité

Rue Gioffredo : de Jean Médecin à rue Chauvain

Rue de la Liberté : de Jean Médecin à rue Longchamps

Rue Maréchal Joffre : de Jean Médecin à rue Longchamps

Rue Pastorelli : de Jean Médecin à rue Blacas

Rue Hôtel des Poste : de Jean Médecin à rue Sacha Guitry

Boulevard Victor Hugo : de Jean Médecin à rue Raynardi

Boulevard Dubouchage : de Jean Médecin à rue Blacas

Rue Biscarra : de Jean Médecin à rue Lamartine

Avenue Maréchal Foch : de Jean Médecin à rue Lamartine

Avenue George Clémenceau : de Jean Médecin à rue de Russie

Rue Emma et Philippe Tiranty : de Jean Médecin à rue Lamartine

Rue d’Italie : de Jean Médecin à rue de Russie

Avenue Notre-Dame : de Jean Médecin à rue Lamartine

Rue de Suisse : de Jean Médecin à rue d’Angleterre

Rue Alsace Lorraine : de Jean Médecin à rue d’Angleterre

Rue de Paris : de Jean Médecin à rue Lamartine

Rue Pertinax : de Jean Médecin à rue Lamartine

Rue de Belgique : de Jean Médecin à rue d’Angleterre

Rue Pertinax : de Jean Médecin à rue Lamartine

Avenue Thiers : de Jean Médecin à rue Gounod

Rue Assalit : de Jean Médecin à rue Lamartine

Rue d’Angleterre dans son intégralité

Boulevard Raimbaldi : de Jean Médecin à rue Lamartine

Rue Rouget de l’Isle : de Malausséna à rue Diderot

Rue Reine Jeanne : de Malausséna à rue de Villeneuve

Rue Trachel : de Malausséna à rue des Combattants d’Afrique du Nord

Rue Marceau : de Malausséna à rue Lafayette

Rue Vernier : de Malausséna à rue des Combattants d’Afrique du Nord