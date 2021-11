La première pierre des Halles de la Cartoucherie à Toulouse est posée

On en sait plus sur le projet des Halles de la Cartoucherie. Cette friche est réhabilitée en éco-quartier. D'ici à 2023, on y trouvera une salle de spectacle, une salle de ciné, des espaces sportifs, des bureaux et une Halle Gourmande.

Le projet des Halles de la Cartoucherie se précise. La première pierre a été posée vendredi 19 novembre. Derrière un ensemble de commerces, d'équipements et de services de proximité, on trouve à la manœuvre : le collectif Cosmopolis, qui rassemble des entrepreneurs soucieux de respecter l'environnement et l'histoire du lieu.

Un projet présenté comme "le futur plus grand tiers-lieu de France", s'est félicité Gilles Jumaire, fondateur des productions toulousaines Bleu Citron et membre du collectif Cosmopolis. "Nous sommes sortis de la partie construction et financement."

Une réhabilitation des anciennes halles

Cette friche industrielle a en effet connu une histoire riche : des activités militaires et industrielles, mêlées à la production d'armements pendant des siècles. Champs de tir, école d'artillerie... Jusqu'à 14.800 salariés ont travaillés sur le site avant que les activités ne cessent en 2005.

Les activités cessent en 2005 et sur un total de 82 hectares, seuls deux bâtiments vont être gardés pour être réhabilités : les halles 121 et 128. Un nouvel espace pensé comme "une place publique" par Cosmopolis. Dès 2023, vont s'y mêler gastronomie, loisirs, culture, bien-être et travail - en mettant l'innovation sociale et le développement durable au cœur du projet.

Une "place publique" mêlant gastronomie, sport, espaces de coworking et culturels

Plus précisément, les 13.500 m2 d'exploitation seront divisés en quatre espaces à peu près équivalents : 3000 m2 dédiés à la gastronomie, idem pour le sport/le bien-être (avec fitness, cardio et une vaste salle d'escalade) et pour des espaces de coworking. 4000 m2 seront dédiés à la culture, avec une salle de spectacle et quatre de salles de cinéma exploitées par Véo.

Plus de 2.000 logements vont être livrés, accompagnés par une multitude de commerces de proximité : boulangerie, restaurants, pharmacie, café, opticien, auto-école, moyenne surface alimentaire…

Les travaux ont démarré à la mi septembre 2021 et ils s'achèveront pour une première partie au mois de mai 2023, avec une Halle gourmande. 60 projets ont été retenus pour en faire partie, tous d'Occitanie.

D'ici là, un local de 500 m2 sera ouvert, avec un carré des producteurs, un café bar, une pizzeria, deux stands de restauration, une cave à vin et une concierge de quartier.

Le développement durable au cœur du projet

Le projet a obtenu le soutien de la région Occitanie à hauteur de 1,88 millions d'euros, au titre de l’appel à projets « Batiment NoWatt » pour son exemplarité d'un point de vue environnemental. Carole Delga, la présidente de région, y voit "une vitrine de la transition écologique et solidaire en Occitanie".

Cet espace d’un genre nouveau fera figure d’exemple bien au-delà de notre région - Carole Delga

L'éco-quartier de la Cartoucherie aura notamment un réseau de chaleur et de froid issu d’énergies 100% renouvelables et aucun rejet d’eaux pluviales.

Jean Luc Moudenc, le maire de Toulouse, salue lui un "ensemble architectural symbole du passé industriel toulousain et marqueur identitaire fort du quartier."