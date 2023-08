Les Hauts-de-France seront moins touchées par les futures vagues de chaleur

18,3 degrés. C'est la température moyenne pour les mois de juin, juillet et août envisagée jusqu'en 2050 dans les Hauts-de-France, selon les simulations climatiques relayées par l'INSEE dans une étude publiée ce mardi. Un chiffre qui augmente de 1,1 degrés par rapport à la période 1976-2005, mais qui est inférieur de 1,3 degrés par rapport à la moyenne de la France métropolitaine.

Selon l'INSEE, notre région sera donc moins exposée aux vagues de chaleur dans les prochaines décennies. "grâce à sa façade littorale et l'absence de relief", précise l'INSEE dans son étude, même si plus on s'éloigne de la côte, puis le nombre de nuits anormalement chaudes en été sera plus élevé. Conséquence, 9% de la population des Hauts-de-France, soit environ 500 000 habitants, seront concernées en été par plus de 15 journée et plus de 7 nuits anormalement chaudes, c'est à dire avec des températures supérieures d'au moins 5 degrés par rapport aux normales de saison. C'est 61% au niveau national.

Les travailleurs dans l'agriculture et la construction plus touchés

Contrairement au reste de la France, les personnes âgées, plus sensibles aux vagues de chaleur, ne vivent pas dans les zones les plus exposées de la région, notamment au sud et à l'est de l'Aisne. Même chose pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. En revanche, les travailleurs dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, au nombre de 182 000 dans la région, pourraient être affectés par ces hausses de températures.