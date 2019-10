Les Hauts de France, toujours première région de France pour l'éolien

Les Hauts de France, première région de France sur l'éolien ! C'est ce que révèle les résultats du sixième observatoire de l'éolien publié ce mardi par France Energie Éolienne. 320 parcs éoliens d'une puissance totale de 4100 mégawatts ont été recensés en 2018. La Picardie compte plus de 1100 éoliennes construites.

Une croissance exponentielle affichée par la filière éolienne des Hauts de France

Surtout constituée de PME et d'entreprises artisanales, la filière éolienne représente en 2018, 1085 emplois dans la région des Hauts de France. Des postes d'ingénieurs, de recherche et développement mais aussi des techniciens de maintenance. La filière qui affiche une croissance, au niveau national, de 6.5%.

France Energie Éolienne inquiète du renouvellement des parcs éoliens

Il y a quatre ans, le président de région, Xavier Bertrand annonce vouloir stopper le développement de l'éolien dans les Hauts de France. Position qui n'impacte pas encore la construction et les projets d'installation dans la région constate Cécile Farineau. La déléguée régionale de France Energie Éolienne s'inquiète en revanche du renouvellement des équipements. Des éoliennes d'une dizaine d'année pour certaines et qu'il va falloir remplacer par des machines plus puissantes. L'association redoute de ne pas obtenir les autorisations.

Les opposants aux éoliennes dans la Somme réclament aujourd'hui la tenue d'un moratoire. Mais pour Cécile Farineau, il faut aujourd'hui "ajuster notre production d'énergie à nos ressources et notre environnement"

L'interview de Cécile Farineau, déléguée régionale de France Energie Éolienne est à réécouter ici