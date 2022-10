Les héros des incendies de l'été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée

Ce sont 350 invités - dont de nombreux Girondins - qui sont attendus en fin de matinée ce vendredi à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit les principaux acteurs mobilisés cet été dans la lutte contre les 10 principaux incendies en France . Le président de la République va les remercier pour le travail réalisé. Il devrait également faire des annonces.

Le président doit d'abord annoncer un renforcement des moyens de lutte contre les incendies. Au total, 72.000 hectares ont brûlé en France cet été, ça n'était pas arrivé depuis la grande sécheresse de 1976. Et, avec le réchauffement climatique, la situation risque de s'aggraver les prochaines années. L'Elysée précise que le budget de la sécurité civile a augmenté de 40% lors du premier quinquennat. Mais qu'il va encore falloir renforcer les moyens notamment aériens. La France dispose aujourd'hui de sept avions Dash. C'est déjà, avec la Grèce, l'une des flottes les plus importantes en Europe. En Gironde, les élus plaident pour des avions présents toute l'année à Bordeaux-Mérignac afin de pouvoir intervenir au plus vite sur les feux naissants. On saura peut-être s'ils ont été entendus.

140 millions d'arbres

Emmanuel Macron parlera également de l'avenir de la forêt. L'objectif sera de replanter 140 millions d'arbres d'ici 2030. Là aussi le changement climatique oblige à réfléchir aux essences d'arbres à planter, notamment dans la forêt des Landes de Gascogne, pour limiter les risques d'incendie mais aussi pour lutter contre les parasites. Le président devrait lancer un grand chantier de planification écologique de la forêt.