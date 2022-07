Les hirondelles décimées par la canicule dans le Gard

Les hirondelles sont moins nombreuses cet été dans le ciel. Et pour cause. Avec la canicule, la mortalité monte en flèche alerte Marie-Pierre Puech, vétérinaire et présidente l'association Goupil Connexion qui sensibilise le grand public à la faune sauvage dans le Gard et l'Hérault. "On a fait des comptages à Sumène ou à Lasalle. On a vraiment vu des disparitions d'individus, de nids. Quand la température monte à 40 degrés, il faut compter que _les toits et les tuiles, eux montent à 50 voire 60 degrés et là, les animaux meurent_. On a des mortalités d'adultes et surtout de juvéniles. Les hirondelles fabriquent leurs nids avec de la boue et le problème avec la grosse sécheresse, c'est qu'ils cassent. Et ces nids tombent avec plein de bébés. C'est une folie."

Les oiseaux, bio indicateurs de notre santé

Pour limiter cette mortalité, Marie-Pierre Puech a des solutions. " Mettez de l'eau dans les jardins, arrêtez de couper les arbres en plein été, il y a des oiseaux partout. Il faut arrêter de ne penser qu'à soi. La réponse des humains, c'est , je pars en vacances, j'allume la clim. Il faut vraiment qu'on arrive à comprendre que les bio indicateurs que sont les oiseaux sont les garants de notre santé. On a vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer. Il y a presque à convoquer un congrès du Sud de la France sur "habiter avec les hirondelles et les martinets". Comment faire pour ne pas juste constater ce désastre."