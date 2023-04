Les hortillonnages d'Amiens embarquent pour une nouvelle saison de visites guidées

Les visites guidées en barque reprennent du service à la Maison des hortillonnages. Comme chaque année, d'avril à octobre, l' Association pour la protection et la sauvegarde des hortillonnages attend 120 000 visiteurs, pour faire découvrir ses jardins flottants. Mais pas plus, car comme l'explique le président, Jean-Marie Duchemin, son association cherche avant tout à préserver cet espace naturel de 300 hectares, en plein cœur de la ville d'Amiens.

ⓘ Publicité

Une faune et une flore à protéger

Parmi les premiers au rendez-vous, Pierre-Yves, batelier et guide depuis 21 ans. "Et toujours avec aussi passionné !", précise-t-il. Il embarque avec douze visiteurs, pour 45 minutes de balade. De se côté-ci, un héron, plus loin, un martin pêcheur. Le ciel est maussade pour la reprise de la saison, mais "par temps de pluie, on voit plus les oiseaux", assure le fin connaisseur. D'ailleurs, Anne-Sophie, une des visiteuses, s'en émerveille : "C'est un endroit tellement calme, tellement beau ! On revient aux sources !"

Pierre-Yves entame sa 21e rentrée de batelier. © Radio France - Lou Momège

L'objectif de ces balades est justement de sensibiliser à la protection de cet environnement fragile, particulièrement menacé cette année par la sécheresse. "Il y a encore quinze jours on avait quelques craintes car le niveau de l'eau était très très bas", Florent Prudhomme, le directeur de l'association de protection et de sauvegarde des hortillonnages. "Le niveau est remonté il y a dix jours. Mais si le niveau de l'eau était trop bas, on ne pourrait pas accueillir nos visiteurs."

L'alternative serait de moins charger les barques, six personnes au lieu de douze, ce qui peut poser problème en pleine saison touristique. Sans oublier l'impact de la sécheresse sur la faune et la flore des hortillonnages, qui compte plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux et d'animaux aquatiques.