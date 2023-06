Les huîtres du Bassin d'Arcachon sont-elles menacées par le réchauffement climatique ?

Le comité national de la conchyliculture se réuni sur le Bassin d'Arcachon ce lundi et demain. La filière s'interroge notamment sur le réchauffement climatique et ses effets sur la production d'huîtres. Pour l'instant les professionnels ont plus de questions que de réponses.

Parc à huîtres Bassin d'Arcachon (illustration) © Maxppp - maxppp Le réchauffement climatique représente-t-il une menace pour la production des huîtres sur le littoral français ? ⓘ Publicité Rien de grave pour l'instant selon les scientifiques mais les ostréiculteurs commencent à percevoir quelques signes annonciateurs : arrivée de nouveaux pathogènes, dérèglement de la reproduction des coquillages, hausse de la salinité et même carrément mortalité des huîtres dans certaines régions de production. Cette question de la hausse des températures des océans est au coeur des débats du comité national de la conchyliculture qui se tient depuis lundi matin et jusqu'à demain soir sur le Bassin d'Arcachon (A Arcachon lundi et à Biganos mardi). Les premiers touchés par le réchauffement sont les ostréiculteurs de l'Etang de Thau en Méditerranée. Cet été la mer a atteint 33 degrés. On observe depuis quelques années de nouveaux pathogènes, un problème de ph de l'eau et des mortalités plus importantes - Patrice Lafont, producteur à Mèze sur l'étang de Thau L'été à Marennes-Oléron les claires d'affinage sont trop chaudes. En Normandie la reproduction des coquillages se dérègle et sur le Bassin d'Arcachon, quand les rivières sont à sec, l'eau devient trop salée et c'est le goût des mollusques qui est modifié. Une huître plutôt résistante Pour autant il ne sert à rien de s'alarmer explique Stéphane Angeri, président du syndicat des écloseries. On a la chance d'avoir une huître assez résistante. Par contre il va falloir travailler sur les souches pour l'améliorer génétiquement afin qu'elle puisse avoir un seuil de résistance aux maladies qui pourraient émerger - Stéphane Angeri Ostréiculteurs et scientifiques travaillent main dans la main sur ce sujet mais pour l'instant ils ont plus de questions que de réponses.