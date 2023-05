"Les incendiaires seront un peu moins tranquilles", prévient le patron de la DFCI en Nouvelle-Aquitaine

On n'attend pas de surprise des annonces du préfet de la Gironde Etienne Guyot, ce mercredi à Landiras, plus de sept mois après l'extinction des deux feux qui ont ravagé 20.000 hectares de forêt dans le Sud-Gironde . "Il confirmera ce qui a été dit" par Gérald Darmanin le 11 avri l, selon le président de la DFCI Nouvelle-Aquitaine (association de défense des forêts contre les incendies) et maire de Biganos Bruno Lafon, invité de France Bleu Gironde ce mercredi. Avec comme principale nouveauté le pré-positionnement de Canadair en Gironde, 48 heures avant une alerte sécheresse maximale.

Apparaîtra aussi le 1er juin une météo des forets, qui montrera le risque d'incendie tous les jours, département par département. Un outil "utile pour le grand public, dans l'éducation des citoyens", estime Bruno Lafon, pour "montrer qu'il y a des jours à risque".

Surveillance et dissuasion en forêt

Ces outils supplémentaires devraient être utiles face à une "saison qui s'annonce difficile" et une "chaleur (29°C ce mercredi en Gironde) qui va éliminer les quelques pluies qui sont tombées", prédit Bruno Lafon, quelques heures après un incendie qui a détruit 10 hectares dans la forêt de la Double, entre Dordogne et Gironde.

Et cet été va aussi marquer "une révolution" dans les missions de la DFCI. "Jusqu'à présent, nous nous occupions de guider les secours et de garder le feu une fois éteint. Là, il va y avoir de la surveillance" et la DFCI va "mettre du monde en forêt", annonce Bruno Lafon. Il s'agira de bénévoles, dont les missions tourneront autour de l'information, avec des distributions de flyers pour "dire aux personnes qui se trouveraient en forêt les jours à haut risque qu'elles n'ont rien à y faire", et de dissuasion. Bruno Lafon veut "montrer aux incendiaires qu'ils seront moins tranquilles qu'à l'époque", alors que "le feu vient de l'homme à 94%", rappelle-t-il.

Le président de la DFCI Nouvelle-Aquitaine appelle aussi à "contraindre" les propriétaires à faire du débroussaillement à 50 mètres autour de son habitation, ce qui est obligatoire en foret. Une loi à ce sujet a été votée au Sénat début avril. "On explique depuis des années, et on ne comprend pas que des gens mettent des arbres au ras de leur maison", déplore Bruno Lafon.

