Les insectes feront bientôt partie de notre alimentation, grâce à une entreprise près de Toulouse

Les insectes sont-ils l'avenir de notre alimentation? Oui, à en croire la décision que vient de rendre l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments. L'entreprise Agronutris, basée à Saint-Orens-de-Gameville près de Toulouse depuis 2011, vient de recevoir un avis favorable pour la consommation d'insectes en Europe. C'est la première en Europe à être ainsi autorisée à élever des insectes qui seront incorporés dans nos aliments.

Une fierté made in Occitanie

C'est une belle victoire pour le co-fondateur de l'entreprise, Cédric Auriol, une belle fierté made in Occitanie : " C'est l'accomplissement de 10 années de travail. Cela fait 10 ans que nous travaillons notre dossier pour en arriver à cette autorisation". Jusqu'ici, Agronutris élevait uniquement des mouches soldats noires, dont les larves servent à nourrir poissons et animaux de compagnie comme les chiens et les chats.

Bientôt, ce seront les humains qui bénéficieront des vertus des insectes. Le tenebrio molitor, soit le ver de farine, a obtenu l'autorisation de l'EFSA. Il est plein de bonnes protéines mais aussi respectueux de l'environnement : " La production d'insecte a un très faible impact environnemental, utilise peu de terre agricole et cela apporte en même temps énormément de bons nutriments".

Plus de deux milliards d'êtres humains en mangent régulièrement"

Et si cela vous parait peu ragoutant, sachez que nous avons simplement perdu l'habitude d'en manger : " Plus de 2 milliards d'êtres humains mangent régulièrement des insectes, en Asie ou en Amérique Centrale. En Europe on a eu l'habitude d'en consommer, c'était même un met d'exception comme la larve de charançon, très appréciée par la noblesse du 18ème siècle".

L'histoire est-elle un éternel recommencement? C'est la croyance de Cédric Auriol. En attendant, l'assiette du futur, c'est pour très bientôt. Le co-fondateur d'Agronutris espère voir aboutir le projet d'ici quelques mois, avec des barres énergétiques ou des biscuits à base d'insectes pour le goûter.