Les intempéries dans les Alpes-Maritimes se transforment en gros orage

Le département des Alpes-Maritimes a donc été épargné par les fortes pluies de ce lundi contrairement au Var et aux Bouches-du-Rhône. L'alerte orange a même été levée à 20 h par la préfecture et les cumuls de pluie ont été moins importants que prévus; entre 40 et 60 mm sur l'Ouest du département notament.

Quelques arbres déracinés constituent les plus gros dégâts

Toutefois quelques arbres, un sur Nice rue Barberis (fait le plus marquant) et plusieurs sur les réseau routier secondaire du côté de Pégomas ont bloqué la circulation avant d'être enlevés. Quelques zones ont été inondées temporairement comme sur l'A8, dans le tunnel niçois Malraux et sur la 202 bis dans la plaine du Var. Quelques toitures ont également été endommagées par du vent et des branchages. Le trafic aérien a été perturbé jusqu'à 20 h. La ligne ferroviaire entre Cannes et Draguignan a été interrompu entre 18h et 20h. En tout seulement 38 interventions des pompiers ont été effectuées sur le département.

Les écoles, collèges et lycées avaient été fermés en début d'après-midi par précaution et le préfet avait demandé aux employeurs de libérer les salariés plus tôt.