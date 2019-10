Les internautes envoient près de 600 photos de champignons pour le concours lancé par France Bleu Périgord

Périgueux, France

C'est un concours qu'avait lancé France Bleu Périgord en début de semaine. Un concours de photos de champignons. Notamment à l'occasion d'une spectaculaire poussée dans les bois du Périgord en ce début d'automne.

Et bien vous avez été très nombreux à participer, car votre radio a reçu près de 600 photos en quatre jours !

Alors quels types de photos ? Beaucoup de photos de cèpes, le champignon roi. Beaucoup de photos de retour de cueillettes, des champignons sur des tables, dans des paniers, dans des cagettes. Certains photographes dans l'âme se sont fait plaisir, en photographiant les champignons dans la forêt, avec un rayon de soleil descendant du ciel.

Un couteau de Nontron en jeu

D'autres sont à la fois fans de champignons... et d'animaux. Et se font prendre donc en photos avec leur chien et leur cèpe. Il y a même un cliché de cueillette à cheval. Sans oublier les photos des gros champignons avec les enfants.

Un cèpe (photo hors compétition) © Radio France - Antoine Balandra

Bref, vous fûtes créatifs. Le jury de France Bleu Périgord va maintenant se réunir ce vendredi. Le gagnant sera proclamé ce lundi à 7h10 dans l'invité Bonne Nouvelle.

Le vainqueur remportera un magnifique couteau de Nontron. De nombreux autres lots sont à gagner, notamment de nombreux goodies France Bleu Périgord. Et les 10 meilleures photos seront exposées dans les locaux de la votre radio préférée.