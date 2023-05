Les jardiniers amateurs préoccupés par la sécheresse au marché aux fleurs de Saint-Benoît dans la Vienne

Saint-Benoît fête le printemps ! Avec le retour du grand marché aux plantes. Depuis ce samedi 6 mai au matin, l'événement "Les Fleurs de mai" a investi le centre-ville. Cette année, ce sont les plantes grimpantes" qui sont à l'honneur. Au total, plus de 150 000 végétaux sont exposés par une soixantaine de producteurs, de la place du 8 mai 1945, au carrefour de la rue de la gare, en passant par l’Abbaye, le cloître du Dortoir des Moines et le Jardin d’images.

ⓘ Publicité

Fleurs, arbres, arbustes, décoration de jardin : le choix ne manque pas pour les Poitevins, nombreux ce samedi 6 mai dans les allées, à la recherche de plantes pour embellir leurs jardins. Mais avec la sécheresse et le réchauffement climatique, il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi. Les plantes peu gourmandes en eau ont la cote ces derniers temps. Valentin est producteur de cactus dans la Loire, près de Roanne. Les clients se pressent devant son stand. Le jeune homme confirme l'engouement : "les gens sont très friands des petites plantes qui résistent à la sécheresse. Des plantes qui vivent facilement".

Les clients sont nombreux devant le stand de Valentin, producteur de cactus dans la Loire. © Radio France - Irène Prigent

Les jardiniers amateurs sont nombreux à s'inquiéter de la ressource en eau. Sophie habite sur les coteaux de Saint-Benoît depuis plusieurs années. "Il n'y a presque pas d'eau chez moi. Mes bambous n'ont pas survécu cet hiver car ils ont manqué d'eau. Donc je me sens très concernée par ces enjeux". Face au réchauffement climatique, ce couple de retraités a totalement changé sa manière de jardiner. "On revient à des plantes rustiques qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. On développe aussi la permaculture", affirme Sophie. " On n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut trouver les essences qui résistent à la sécheresse et l'ensoleillement ", ajoute Pascal, son mari.

Du goutte à goutte aux ollas

Économiser l'eau, cela passe par le choix des plantes, mais aussi par la manière d'irriguer. Les récupérateurs d'eau se vendent comme des petits pains dans toutes les jardineries poitevines. Certains particuliers mettent également en place des systèmes d'arrosage goutte à goutte, ce qui permet une irrigation à très faible débit. Mais d'autres systèmes existent. Basé à Loudun, Laurent Jamet est fabriquant de pots en terre cuite, les "ollas", qui permettent d'irriguer lentement, sans gaspillage.

Laurent Jamet fabrique des ollas, des pots qui permettent une irrigation lente. © Radio France - Irène Prigent

Il faut les enterrer dans le sol et les remplir d'eau. Les pots vont se vider petit à petit, grâce à leur matière poreuse. "Le contenant d'un pot de 6 litres va se vider sur huit à 10 jours, pour humidifier une surface d'un mètre carré environ. Il y a peu de gaspillage. C'est très efficace", précise Laurent Jamet. Le potier expose ses ollas devant le cloître du Dortoir des Moines, au marché des Fleurs de mai. L'événement dure jusqu'à ce dimanche 7 mai 2023, à 18h dans le bourg de Saint-Benoît.