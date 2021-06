Découvrez le jardin partagé de Champignelles à l'occasion des "Rendez-vous aux jardins"

Et si on se donnait rendez-vous au jardin ? C'est le nom de l'opération menée par le Ministère de la culture tout au long de ce week-end du 4 au 6 juin. Le principe est simple : particulier, associations, professionnels ouvrent leurs jardins et vous les font découvrir. Cela peut être le parc d'un château, une collection de plantes rares ou bien simplement. Un jardin partagé. Ils sont de plus en plus nombreux en Puisaye et c'est donc l'occasion ou jamais de les découvrir, exemple à Champignelles où l'association Vergers d'Abondance Locale s'est lancée dans l'aventure il y a tout juste un an.

Un potager pour petits et grands

C'est un petit bout de paradis, caché derrière la mairie. On descend quelques marches et nous voilà dans un terrain d'un peu moins d'un hectare, du vert à perte de vue, le chant des oiseaux, la petite rivière de l'Agréau passe juste en contrebas. Le bonheur des plus jeunes se trouvent droit devant nous, un potager de 400 m² où sont cultivés radis, tomates, fraises, cassis, moutarde, pomme de terre, blettes, fèves et autres haricots.

Le potager occupe 400 m² sur le terrain du jardin partagé. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"Pour les enfants, c'est génial, ils découvrent les insectes, les fleurs." - Clément, le père de Tom 4 ans et demi

Le jardin partagé des Vergers de l'Abondance Locale à Champignelles. Copier

Tom, 4 ans et demi, est fasciné par le ballet des abeilles sur les fleurs de moutarde. Il est venu avec son papa Clément qui est lui aussi ébahi. " Pour les enfants, c'est génial, ils découvrent les insectes, les fleurs, etc. Et puis, pour les adultes, ils découvrent un potentiel pour pouvoir se nourrir et préparer des légumes, des fruits" explique ce dernier qui en profite pour trouver des conseils pour son potager personnel et pour celui du Lycée Vauban où il travaille. Christophe est venu de Seine-et-Marne, il profite des "Rendez Vous aux Jardins" pour découvrir les nombreux jardins partagés qui se créent en Puisaye. Ce week-end six ont ouvert leurs portes, dont quatre ce dimanche. " On voit que ça se développe, d'une part et puis qu'au final, on peut jardiner naturellement, sans pesticides, en acceptant la nature. Et en plus, c'est ouvert à tout le monde donc c'est sympathique ! " souligne Christophe.

En plus du potager, l'association gère, avec la mairie, un verger de pommiers. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un espace de rencontre et d'échanger pour (re)créer du lien

Sur le terrain en plus du potager on trouve aussi un verger de pommiers, un cours d'eau (l'Agréau) une zone humide. L'ensemble est géré par l'association des Vergers d'Abondance Locale dont Cédric fait partie " De l'autre côté encore, il y a l'association Le petit train de Champignelles. On est trois associations plus ou moins grosses à essayer de créer une coulée verte dans Champignelles, de créer des espaces communs, de créer du lien entre les habitants ".

En contre bas du jardin partagé se trouve une zone humide et le cours d'eau de l'Agréau. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

C'est le but principal de l'association qui permet aux enfants de l'école juste au dessus de venir voir le potager, et qui espère aussi pouvoir échanger des techniques et du savoir avec les aînés du village. " Nous on peut apporter techniques, les anciens connaissent des techniques à eux " explique Cédric pour qui l'essentiel est d'échanger, se voir, discuter, passer un bon moment dans ce petit coin de paradis : "On est juste derrière la mairie, derrière l'école, un verger, un potager, un étang, un grand espace pour le petit train avec sa gare, etc. C'est un super endroit " . Un super endroit qui se visite encore tout ce dimanche après midi de 14 heures 30 à 17 heures.

A travers ce jardin partagé l'association veut recréer du lien entre les générations, entre les habitants de Champignelles explique Cédric Buridan. Copier

Les jardins partagés ouverts ce dimanche