Brest, France

Les écoliers du Pacifique et d'Australie ont initié ce vendredi dans la nuit la grève mondiale pour le climat. Plus de 5.000 événements sont prévus dans le monde entier.

A New-York, on attend plus d'un million d'étudiants et d'élèves, autorisés à sécher les cours.

A Brest, la manifestation va partir à 13h30 de la place de la Liberté.