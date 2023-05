Les Journées européennes de la mer "remettent Brest au cœur de l'Europe "

Brest accueille au parc des expositions de la Penfeld les Journées européennes de la mer. Deux jours de tables-rondes avec décideurs économiques et politiques. C'est une initiative de la Commission européenne, mais c'est la première fois en 15 ans qu'elles se tiennent en France.

France Bleu Breizh Izel : Ça remet Brest au cœur du secteur maritime international, un an après le One Ocean Summit ?

Pierre Karleskind, député européen, président de la commission pêche au Parlement européen : Ça remet Brest au cœur de l'Europe. Si rajoutez la zone exclusive économique sur la carte de l'Europe, Brest est au centre du territoire européen en incluant la mer. C'est un peu une forme de consécration de tout ce qui a été fait à Brest depuis des décennies sur les questions maritimes, sur l'innovation, sur l'énergie, sur la biologie... Ça se passe là avec un millier de personnes qui vont être présentes pour en parler.

C'est un événement politique, économique. Est-ce que ça sert à prendre des décisions ?

Ça ne sert pas à prendre des décisions puisque ce sont la Commission, le Parlement et le gouvernement français sui prendront les décisions. Ça permet de bien les préparer parce qu'il faut qu'on soit quand même inspiré quand on est décideurs politiques. Par exemple, on va parler sécurité maritime. Cette année, la Commission européenne va présenter un nouveau paquet législatif, c'est-à-dire des règlements sur les questions de sécurité maritime.

J'ai envie qu'il y ait un peu d'ambition et ce dont on a besoin, ce sont justement des entreprises, des chercheurs qui sont capables de nous dire, soyez ambitieux, vous pouvez y aller ! On parle aussi de transition énergétique. Là aussi, on a besoin de concret : on a voté le Pacte vert, le green deal européen, il faut le mettre en œuvre avec de l'innovation, ça se passe sur le terrain et donc à Brest.

Il y a une nouvelle expression qui est "économie bleue durable" et elle est au centre de ces journées. Qu'est-ce que c'est ?

C'est que nous avons probablement un champ de développement vers la mer. Historiquement, les premiers à l'avoir investi, ce sont les pêcheurs. Il y a eu le transport maritime aussi. Pendant longtemps, ça s'est résumé à ça. Et puis on a fait la guerre aussi, évidemment en mer. Aujourd'hui, on voit de nouvelles activités comme les énergies marines renouvelables (on est bien passé à Brest pour le savoir), de nouveaux enjeux comme la question de la protection de l'environnement.

Comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir profiter des bienfaits de la mer ? Je ne veux pas dire exploiter parce que ça serait de ne pas se poser la question de la durabilité, mais profiter des bienfaits tout en s'assurant que ça va bien se passer et que ça crée de la valeur sur le territoire. L'économie bleue, c'est ce triptyque durable : on profite de la mer, on s'assure qu'elle se maintient en bon état, à long terme, avec des retombées sur le territoire très importantes pour notre région.

Vous parliez de l'éolien en mer. C'est soit un symbole, soit un épouvantail de l'économie bleu durable, puisqu'il ne fait pas l'unanimité, notamment pour les éoliennes qui se construisent en baie de Saint-Brieuc. Comment pouvez-vous rendre ces projets plus acceptables ?

C'est tout le sujet du débat qui doit se tenir. Et en ce moment, le travail et fait, on le sait. On a besoin de décarboner notre énergie. En prenant sa voiture, en allumant la lumière, chacun est confronté au fait qu'il faut produire cette énergie. Il faut prendre le temps de la concertation, du dialogue, d'essayer de voir un petit peu plus loin. Pendant longtemps, on a peut-être essayé, trop réagi en voulant d'abord discuter un projet, voir comment ça se passe.

Là, l'objectif, c'est de planifier en se disant : regardons d'ici à 2050 (et l'horizon de neutralité carbone) comment on fait de la place à certains endroits et comment est-ce qu'on préserve aussi les activités qui étaient présentes déjà sur le littoral. Les pêcheurs en ont marre qu'on leur dise : "Il faut que vous partiez de là pour qu'on puisse mettre des éoliennes". Dans cet exercice de planification, ils ont besoin qu'on leur dise : "Vous allez faire un peu de place, mais, on va aussi pérenniser votre activité à tel endroit". C'est ça l'objectif qu'il faut qu'on arrive à se fixer dans les années qui viennent.

C'est pour ça, en tant que président de la commission pêche au Parlement européen, c'est pour préserver les pêcheurs que vous avez pris position contre le plan d'action de la Commission européenne qui devait interdire le chalutage de fond dans les aires marines protégées ?

Pour être précis, je souhaite qu'il n'y ait pas ce genre d'interdiction uniforme, mais qu'on regarde au cas par cas. Je ne veux pas non plus laisser croire qu'on va dans des herbiers fragiles, dans des zones de frai par exemple. Je ne suis pas contre ces interdictions par principe, mais il faut regarder précisément sur le terrain.

On a plus de 50% des eaux territoriales bretonnes qui sont sous statut d'aires marines protégées. Mais dans ces 50%, on n'a pas 50 % d'habitats extrêmement fragiles au fond. Les pêcheurs travaillent à arrêter dans les zones extrêmement fragiles, avec l'Office français de la biodiversité. Dans les endroits où il y a des frayères, où il y a des herbiers ou qui sont les zones de reproduction, il faut qu'on s'arrête, mais qu'on se mette d'accord et qu'il y ait des règles qui s'appliquent à tous. Mais au cas par cas, en concertation et sur des bases scientifiques.