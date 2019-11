Les "kids" de l'ASSE plantent des arbres à Saint-Marcellin-en-Forez

Saint-Marcellin-en-Forez, France

Dans la forêt marcellinoise, les enfants du "kids club" de l'ASSE prennent conscience des enjeux climatiques très concrètement. Ils ont planté des cèdres pour diversifier les essences dans la forêt, qui est menacée par le réchauffement de la planète.

En effet, si les températures grimpent trop, les chênes et les pins ne pourront pas survivre. Il faut donc implanter des cèdres originaires de Méditerranée et habitués à un climat plus chaud.

Chaque enfant a planté un petit cèdre dans la forêt de Saint-Marcellin-en-Forez © Radio France - Margaux Caroff

Pour Georges Odo, de l'Office National des Forêts, c'est essentiel de transmettre ce geste pour sensibiliser les générations futures : "C'est pour eux qu'on travaille de toute façon, donc c'est très important qu'ils prennent la relève."

En revanche les enfants vont devoir patienter avant de voir leurs arbres grandir. Les cèdres atteindront leur taille adulte dans 80 ou 120 ans.