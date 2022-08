Les Landes en alerte maximale ce samedi concernant les courants de baïnes

Il y a du vent et la houle est parfois très forte sur la côte. Ce samedi, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine place les Landes et trois autres départements (les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde et la Charente-Maritime) en alerte maximale pour ce qui est des courants de baïnes, ces bassins naturels en bordure de plages qui se remplissent et se vident en fonction des marées et qui créent d'importants courants.

Ce vendredi, ça soufflait déjà très fort, sur la côte atlantique, et en particulier dans le sud-ouest. Le drapeau jaune a été hissé de Tarnos à Biscarosse ce vendredi, et le drapeau rouge la veille sur les trois-quarts des plages du département des Landes. Et ca risque de continuer ce week-end...

L son 1 : Le Major Stéphane Guéroué, conseiller technique des CRS des Landes, explique comment ne pas se faire emporter par un courant de baïne. "Comme c'est un trou d'eau, les vagues ne déferlent pas dedans. si l'on est pris dans un courant de baïnes, il vaut mieux ce q'ul se passe souvent, c'est que il faut juste ne pas lutter contre le courant."

L son 2 : Pour le Major Stéphane Guéroué, conseiller technique des CRS des Landes, il faut rester prudent et respecter quelques règles de sécurité.

Ce dispositif a été mis en place en 2022 afin d'alerter sur les dangers des baïnes, ces piscines naturelles d'apparence anodine se formant entre la plage et un banc de sable mais dont les courants peuvent rapidement entraîner vers le large.

Depuis le début de l'année, c'est la troisième fois que ce dispositif est déclenché sur les plages de Nouvelle-Aquitaine, où les baïnes sont responsables chaque année de plusieurs noyades.