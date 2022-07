Feux de forêt : les Landes passent en vigilance rouge

Les Landes passent en vigilance rouge aux feux de forêt à compter de ce vendredi 15 juillet. La préfecture l'annonce sur son compte Twitter. Toutes les activités ludiques et sportives sont interdites en forêt et tout comme fumer une cigarette à moins de 200 mètres de bois et forêts.