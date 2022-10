Les légumes remplacent les fleurs à Limoges : "toujours faire du beau mais utile"

Des poireaux, de la salade, du persil, des choux, du fenouil ou encore des betteraves ! Les légumes prennent le pouvoir à Limoges. Le maire l'avait annoncé au printemps. C'est désormais chose faite ! La ville de Limoges a commencé ce lundi à planter quelques pieds de légumes sur les plates-bandes jusque là réservées aux fleurs. Le premier endroit choisit est symbolique, puisqu'il s'agit du square Jacques Chirac, juste devant l'Hôtel de Ville.

ⓘ Publicité

Limoges ville nourricière

On connaissait Limoges et ses distinctions pour le fleurissement de la Ville. Aujourd'hui, l'idée est de faire la même chose, mais avec les légumes explique l'adjointe au maire Nadine Rivet : "Nous voulons démontrer que même avec des légumes, nous pouvons arriver à une belle harmonie."

Par exemple, des poireaux au feuillage un peu bleuté cohabitent avec des pensées bleues détaille Laure Marliac, directrice adjointe des espaces verts à la Ville de Limoges : "Comme on est encore dans du décor, on a réfléchi de façon purement esthétique, comme on fait avec des massifs classiques."

Des salades, des betteraves cohabitent avec quelques pensées comestibles © Radio France - Valérie Mosnier

En résumé, il s'agit de toujours faire du beau mais utile : "Dans un premier temps, l'idée est de voir ce que l'on est capable de faire et si ça fonctionne, pourquoi pas à terme le dédier à la consommation."

Une consommation sous contrôle

Mais, pas question que les plates-bandes se transforment en "self-service". Si distribution il y a... elle se déroulera sous le contrôle des agents de la mairie, selon des créneaux horaires et des jours définis. D'un point de vue sanitaire, il faut aussi s'assurer que les plants, très proches des pots d'échappement, soient bien propres à la consommation. "Nous ne sommes pas sûrs de la qualité de la terre, de l'usage qui en est fait parce qu'il y a du passage, il peu y avoir des chiens, des mégots de cigarette. Mais une fois que tous ces points seront éclaircis, pourquoi pas envisager une consommation", rajoute Claire Marliac.

Mais, dores et déjà le concept séduit cet habitant de Limoges : "C'est intéressant et en plus ce sont des légumes de saison. J'ai toujours rêvé d'avoir un potager, donc je pourrais peut être venir l'avancée." Et ce n'est qu'un début confie Nadine Rivet, "sur les contreforts du jardin de l'Evêché, un espace est libre et nous avons prévu là une plantation d'arbres fruitiers" et où la cueillette pourrait être libre, mais c'est encore à l'état de projet.

Le potager municipal en pleine production

La Ville de Limoges a aussi lancé l'an dernier son potager municipal. Il a fourni toutes les écoles tout le mois de septembre avec plus de quatre tonnes de pommes de terre. A la rentrée 2021, la production avait permis de fournir seulement le jour de la rentrée.