Les Libres Nageurs portent plainte (pour de faux) pour une réouverture de la digue du Large à Marseille

L’association des Libres Nageurs porte plainte contre X pour rouvrir la digue du Large au public à Marseille ! Pour être exacte, cette première étape est une fausse plainte.

ⓘ Publicité

Une vingtaine d'adhérents de l’association de natation en eau libre et de protection du littoral se sont réunis pour une mise en scène humoristique, mais tout à fait sérieuse, devant le palais de Justice de Marseille ce samedi.

Ils étaient tous en maillot de bain, palmes et tubas. A l'occasion de deux d'entre eux, l'un interprétant l'avocat de l'association et l'autre la justice, en robe blanche, balance dans la main et yeux bandés.

La digue du Large n'est plus ouverte au public depuis 2001, pour des questions de sécurité. C'est une bande de terre de 7 kilomètres qui longe le Grand Port Maritime de Marseille. Pour Benjamin Clasen, le président de l’association des Libres Nageurs, "c'est du gâchis de ne pas la rouvrir au public."

"On a un bijou de patrimoine, auquel personne n'a accès et donc que tout le monde oublie. C'est dommage parce qu'il y a pleins d'habitants de ce côté-là des quartiers Nord qui ne partent pas en vacances et qui pourraient en profiter l'été et ça désengorgerait le littoral sud." Benjamin Clasen, président des Libres Nageurs.

Le Grand Port Maritime s'est positionné pour cette réouverture il y a deux ans. Des groupes de travail ont été menés, mais depuis plus grand chose selon l'association. D'où l'idée de cette plainte fictive, en avertissement. "Mais si rien n'est fait, nous déposerons une plainte réelle", prévient un adhérent.