Les Loirétains à la pêche aux déchets dans la Loire ce samedi

L'opération "J'aime la Loire propre" avait ce lieu ce samedi dans le Loiret, avec comme but de nettoyer le fleuve de ses déchets.

L'opération annuelle "J'aime la Loire propre" avait lieu dans le Loiret ce samedi, ainsi que dans plusieurs départements traversés par le fleuve. Dans le Loiret, 17 points de rendez-vous avaient été donnés pour le volontaires ce samedi matin. A Chécy, une cinquantaine de motivés ont répondu présent, le beau temps aidant.

De moins en moins de déchets récoltés

Alors qu'elle participe depuis plusieurs années à cette opération créée en 2010 dans le Loiret, Stéphanie est ce samedi venue avec sa fille, Charlotte et sans oublier la tenue : "Pour nous c'est gants et bottes, soleil ou non, ça ne change rien."

Récemment installé dans le département, Armel avait lui aussi tenir à venir : "C'est important, le bord de Loire on en profite toute l'année en s'y baladant, c'est normal de faire en sorte qu'il reste propre, sans déchet."

Pour lui, la collecte a été fructueuse ce matin et dans son grand sac à déchets transparent on trouve de tout : des bouteilles de verre, des canettes, des mégots, des bouts de papier ou d'aluminium... "Je m'attendais tout de même à ce que ce soit plus sale," tempère Armel.

Dès la fin de la collecte, des employés de la Direction départementale des territoires du Loiret viennent récupérer les déchets. © Radio France - Théophile Vareille

"On récupère de moins en moins de déchets," confirme Frédéric, à la tête des opérations à Chécy ce samedi. "Depuis 10 ans et le début de l'opération on collecte deux à trois fois moins de déchets aujourd'hui."

Les déchets de grande taille se font eux aussi de plus en plus rare, explique-t-il : "Au début on trouvait des machines à laver, des vélos, des roues de voiture... aujourd'hui presque jamais."

Dès la fin de la collecte, ce sont des employés de la Direction départementale des territoires du Loiret qui viennent récupérer les déchets, pour les entreposer dans une grande benne à Jargeau. L'année dernière, une "trentaine de mètres cubes" de déchets avaient été récupérés dans le Loiret.