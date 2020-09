Les Lorientais participent au World Clean Up Day pour nettoyer les rues de la ville

Ils se sont réunis devant l'hôtel de ville de Lorient, armés de sacs poubelles jaunes et d'une paire de gants pour nettoyer les rues de la ville. Une trentaine d'habitants ont répondu à l'appel de l'association World Clean Up Day qui organise une fois par an un événement mondial pour rendre les villes plus propres. À 14 heures, dans plus de 180 pays, des anonymes se sont affairés pour remplir leurs sacs poubelles.

Le nouveau maire Fabrice Loher s'est prêté au jeu © Radio France - Roméo van Mastrigt

À Lorient, c'est la première édition. Un événement que le nouveau maire Fabrice Loher est très heureux d'accueillir : "C'est vraiment l'illustration du penser global et agir local. On agit très concrètement comme on est amenés à le faire chaque jour. C'est aussi une piqure de rappel pour se dire qu'il ne faut pas jeter ses déchets par terre. Il faut traiter notre planète un peu mieux que ce que l'on a fait ces dernières décennies". Dans les sacs, on retrouve plusieurs centaines de mégots, des bouteilles plastique, des emballages mais aussi des masques en tissus.

Esteban et Lucas ramassent des déchets à Lorient © Radio France - Roméo van Mastrigt