Les loueurs de canoës de Fontaine de Vaucluse consternés par l'interdiction de naviguer sur la Sorgue

Depuis mardi matin, il n'y a plus un seul canoë sur la Sorgue. La navigation est interdite jusqu'à nouvel ordre, car le débit de la rivière est trop faible. Il est passé dimanche, et pendant deux jours consécutifs, sous les 4 mètres-cubes par seconde, ce qui a déclenché l'interdiction. Les loueurs d'embarcations ont dû fermer leurs portes brutalement.

"C'est la première fois que ça arrive, soupire Stéphanie, la directrice de la société Canoë Evasion, installée à Fontaine de Vaucluse. Le débit minimum est fixé par un arrêté préfectoral de mai 2019, mais jusqu'ici, la mesure n'avait jamais été appliquée. Nous sommes déboussolés."

Crève-cœur

Son équipe a passé la matinée de mardi à appeler les clients, pour annuler les réservations. Un crève-cœur, parce que les plannings étaient pleins jusqu'à la mi-septembre.

"Pourtant, la rivière est belle en ce moment, assure Stéphanie. Oui, le débit de la Sorgue est faible, mais ce qui compte vraiment, c'est le niveau de l'eau. Et là, il est suffisant pour naviguer correctement. On ne touche pas le fond quand on passe ! On ne menace donc pas la faune aquatique." C'est pourtant l'objectif premier de l'arrêté : préserver les fonds, les berges et la faune (poissons, libellules, larves d'insectes).

70 saisonniers sur la sellette

L'autre loueur de Fontaine de Vaucluse, Jason, est très inquiet. Il gère la société Kayak Vert et il a dû annoncer à ses saisonniers qu'il mettait fin à leur contrat plus tôt que prévu. "70 personnes se retrouvent au chômage, si on prend en compte les effectifs de tous les loueurs. C'est très triste", dit-il. Les deux loueurs gèrent, chacun, une flotte d'une cinquantaine d'embarcations, et accueille au plus fort de la saison, entre 500 et 600 personnes par jour.

Les professionnels demandent une remise à plat de l'arrêté préfectoral de 2019. Selon eux, une réunion est prévue en octobre prochain, avec les représentants du Syndicat Mixte du bassin des Sorgues, de la préfecture et des élus.

Notez que l'actuel arrêté interdit aussi en ce moment la navigation des nego chin, les joutes, et les festivités sur l'eau.

Stéphanie et Jason, les deux loueurs de Fontaine de Vaucluse, ont décidé de se serrer les coudes face à la fermeture imposée. © Radio France - Anne Domèce