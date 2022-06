Les loups sont de plus en plus nombreux en France, d'après l'Office Français de la Biodiversité

C'est un chiffre très attendu chaque année, par les éleveurs, comme par les défenseurs de la faune sauvage : celui de l'estimation annuelle de la population de loups en France, publié par l'Office Français de la Biodiversité (OFB). Il tombe chaque année, en juin, à la sortie de l'hiver et permet d'établir le nombre maximum de loups pouvant être prélevés, chaque année, dans le cadre de la défense des troupeaux.

Une dynamique démographique favorable

Cette année, à la sortie de l'hiver 2021-2022, la population de loups gris en France est estimée à 921 individus* a annoncé, ce lundi, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est lui qui est en charge de la cohabitation de ce prédateur naturel avec les troupeaux et l'activité d'élevage. Cette estimation, provisoire, sera ensuite précisée grâce à des analyses génétiques, un an plus tard. Mais l'on peut déjà en déduire que le loup gris d'Europe connaît une "dynamique démographique favorable [...] depuis 10 ans" avec "un taux de survie de l’espèce satisfaisant et une hausse de la reproduction", précise le préfet dans son communiqué. Le préfet d'AURA a aussi annoncé que la population de loups à la sortie de l'hiver dernier, 2020-2021, a été revue à la hausse à 783 loups, contre 624 estimés auparavant.

Comment expliquer les différences de comptage d'une année à l'autre ?

Cette différence d'une année à l'autre s'explique par une méthode plus sélective utilisée par l'Office français de la biodiversité (OFB), l'organisme public en charge du suivi du loup. Le loup étant un animal sauvage, vivant sur de grandes étendues, sa population ne peut être comptée précisément. Elle est estimée à partir d'indices (observation visuelle, empreintes, déjection...). Grâce à l'organisation de formations, l'OFB a pu augmenter le nombre de ses correspondants et donc, le nombre d'indices de présence récoltés. "De nouveaux secteurs (...) ont également été étudiés", fait savoir le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, l'organisme a aussi recours à l'analyse de résultats génétiques pour affiner son estimation.

Combien de tirs de défense autorisés ?

Celle-ci est cruciale puisqu'elle détermine le nombre de loups qui pourront être tués, chaque année, dans le cadre de la défense des troupeaux. C'est ce que l'on appelle les "tirs de défense". Pour cette année, la croissance du nombre de loups, sa progression sur le territoire et l'augmentation du nombre de meutes (+19 en 2020 et +29 en 2021) justifient, selon le préfet, d'augmenter le nombre de tirs de défense autorisé. Il passe de 118 à 174 individus le nombre maximal de loups pouvant être prélevés en 2022. Sachant que les autorités peuvent prélever, au maximum, 19 % de l’effectif par an, le loup étant une espèce protégée. Et que, depuis le 1er janvier 2022, 29 loups ont déjà été abattus.

Où sont les loups en France ?

Les données indiquant la présence du loup sont collectées et analysées sur tout le territoire français par les correspondants de l'Office Français de la biodiversité. Ici, une carte qui modélise les données de l'année 2019. - Office Français de la Biodiversité

_*_Pour 2021-2022, la fourchette provisoire est de 826 à 1.016 loups gris.