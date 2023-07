Les luminaires intelligents se déploient dans Montigny-lès-Metz

Plan de sobriété énergétique oblige, Montigny-lès-Metz a lancé un grand plan pour changer son système d'éclairage public. Depuis quelques semaines, des LED viennent remplacer les veilles ampoules tout en haut des poteaux qui jalonnent les rues de la ville. 3000 points lumineux sont à changer pour un investissement d'un peu plus d'1,1 millions d'euros. "Mais une économie de 60%" sur la facture d'énergie pour l'éclairage public précise le maire de Montigny-lès-Metz, Jean-Luc Bohl.

Lampes connectées

Surtout, ces nouvelles lampes intègrent une technologie qui intéresse beaucoup l'élu : la possibilité de moduler l'intensité des lumières, en fonction des rues et des horaires, grâce à une simple application mobile et au système Bluetooth. De quoi maintenir un éclairage permanent, sans dépenser trop d'argent. "Moi, je n'ai jamais été partisan du noir total" explique Jean-Luc Bohl qui relève que les récentes violences urbaines ont incité certains de ses collègues à rallumer les lumières la nuit. "Il faut maintenir un éclairage suffisant pour sécuriser les quartiers."

Souplesse

Ce système adaptatif est vendu par la société Rohl International, basée en Alsace, et représentée par Eric Daab qui vante la souplesse que permet cette technologie. "Dans notre discours, on appuie sur l'éclairage juste, c'est-à-dire mettre la juste lumière sur la voirie et adapter l'usage." Ce sont des agents formés et habilités qui procéderont à ces réglages à tout moment. La durée de vie des ces lampes est de 30 à 40 ans. "On a compris aujourd'hui qu'il fallait arrêter d'acheter et jeter. L'idée aujourd'hui c'est d'avoir un achat durable, qui va créer le moins de déchets possible et qui va durer dans le temps."

Pour le moment, 15% des lampes ont été changées. Le chantier mené par la société Eiffage doit s'achever en janvier 2024.