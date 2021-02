Les lynx sont-ils trop nombreux en Franche-Comté ?

Non la population de lynx n’augmente pas en Franche-Comté selon l’association de protection de la faune sauvage Athénas. Au mieux, la population est "stable" estime Gilles Moyne, le directeur du centre. Le lynx, une espèce protégée, qui souffre du braconnage et des collisions routières.

Le nombre de lynx en Franche-Comté fait beaucoup parler, alimente les polémiques voire même les peurs. Pour Stéphane Regazzoni, chargé de la coordination du réseau Grands prédateurs dans le Doubs, à l'Office national de la Biodiversité, invité de France Bleu Besançon, ce mardi 9 février 2021, il faut distinguer les lynx adultes des jeunes lynx.

Dans le département du Doubs dit-il, "il y a environ 40 lynx adultes , quelques lynx subadultes (nés l'année dernière et qui commencent à s'émanciper) et un nombre important de lynx nés cette année". Dans le Doubs, 13 femelles sont connues, précise l'inspecteur environnement, et chacune a des jeunes.

Il n'y a pas trop de lynx, Stéphane Reggazzoni

"On peut donc estimer à une vingtaine de jeunes nés cette année dans le département" précise Stéphane Reggazzoni. Conséquence : les territoires sont tous occupés. Ils iront donc bientôt coloniser d'autres territoires. "Pour autant, ajoute-t-il, la population de lynx reste vulnérable et encore en danger". Donc c'est une bonne chose que le lynx aille par exemple renforcer les populations dans le massif vosgien, victimes du braconnage il y a quelques années. Et les populations alpines, en perte de vitesse.

Pas de saturation du territoire selon Athenas

Selon le centre Athenas, centre de sauvegarde de la faune sauvage, l'estimation est de 30 à 35 lynx adultes dans le Doubs (un mâle pour deux femelles). "Ça veut dire que 13 femelles se sont reproduites sur 20-25, précise Gilles Moyne, le directeur d'Athenas. Il n'y a donc pas de quoi sauter au plafond !" Ce qui n'est pas significatif d'une saturation du territoire. D'autant que le lynx connaît une forte mortalité, voire une surmortalité induite par les collisions routières et le braconnage.