Les magasins Carrefour et Système U arrêtent l'impression automatique des tickets de caisse

Les tickets de caisse ne seront plus imprimés automatiquement chez carrefour et Système U.

Pour certains, ils finissent systématiquement à la poubelle après avoir encombré portefeuilles et poches de blousons. Pour d'autres, ils sont indispensables pour faire les comptes. Pourtant, les tickets de caisse papier ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Alors qu'ils doivent disparaître d'ici à 2023, les groupes système U et Carrefour ont annoncé, la semaine dernière et ce mardi, qu'ils allaient arrêter de les imprimer systématiquement. Ils pourront toutefois être imprimé sur demande du client.

Chez Système U, quatre clients sur dix ne veulent plus du ticket papier

C'est système U qui a dégainé le premier dans cette "guerre du papier", jeudi 15 avril. Depuis le 6 avril dans certains magasins, et à partir du 6 mai dans les 1.200 enseignes du groupe, les caissiers demanderont à leurs clients "s’ils souhaitent ou non que leur ticket de caisse et leur reçu bancaire soient imprimés", explique le groupe, qui vante sa "démarche de transition écoresponsable".

Il précise que "chaque année, ce sont 1,2 million de bobines, soit 110.200 kilomètres de papier, qui sont utilisés dans ses magasins pour les tickets de caisse."

Système U explique aussi que les premiers tests ont permis d'établir que 40% des clients ne demandent plus l'impression du ticket, soit potentiellement 44.000 kilomètres de bobines qui pourraient être économisés.

Les clients qui possèdent la carte de fidélité pourront recevoir les tickets dématérialisés par mail ou dans leur espace client.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chez Carrefour, "2.000 kilomètres de papier économisés par an"

Ce mardi, Carrefour a donc emboîté le pas à son concurrent. Le groupe a aussi indiqué mettre fin à l'impression automatique des tickets de caisse dans tous ses magasins. "Dix millions de clients qui se passent du ticket de caisse papier, ce sont environ 2.000 kilomètres de papier économisés par an", explique le groupe, qui dit répondre à "une forte demande de sa clientèle".

Le dispositif est en test depuis un an dans les magasins de proximité et supermarchés, et va être étendu à l’ensemble des hypermarchés, ajoute le groupe.

Là aussi, les clients qui possèdent une carte de fidélité pourront accéder à leur ticket de caisse "dématérialisé" sur le site internet de Carrefour. Et ceux qui le demandent expressément pourront tout de même faire imprimer leur ticket papier à la caisse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En 2022, la loi imposera l'arrêt de l'impression automatique des tickets de caisse

Les enseigne sont en fait en avance sur la loi : elle prévoit qu'en 2022, les achats jusqu'à 30 euros ne donnent pas lieu à une impression automatique des tickets de caisse.